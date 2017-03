Ministrica Milićević razgovarala s Misijom MMF-a: Do kraja marta ispuniti uvjete

Federalna ministrica finansija i zamjenica premijera Jelka Milićević razgovarala je danas s izaslanstvom Međunarodnog monetarnog fonda predvođenog šefom misije Nadeemom Ilahijem.

Federalna ministrica finansija i zamjenica premijera Jelka Milićević razgovarala je danas s izaslanstvom Međunarodnog monetarnog fonda predvođenog šefom misije Nadeemom Ilahijem.

Gospodin Ilahi je podsjetio na usvajanje prethodnih mjera do kraja marta kako bi Izvješće na vrijeme moglo biti predstavljeno Odboru MMF-a i kako ne bi došlo do zastoja u isplati redovne tranše.



Ministrica Milićević istaknula je kako je Vlada FBiH opredijeljena za nastavak aranžmana, te da MMF promatraju kao partnera i pomoć u provedbi započetih reformskih procesa u BiH te se nada kako će se prethodne mjere koje se odnose na Federaciju ispuniti do predloženog roka.



Razgovarali su i o usvajanju Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH, o zdravstvenom sektoru, procesu privatizacije, odnosno restrukturiranju preduzeća u državnom vlasništvu, donošenju Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH te o drugim pitanjima koja se odnose na strukturalne reforme navedene u Pismu namjere.



Na današnjem sastanku prisustvovao je i Francisco Parodi, rezidentni predstavnik MMF-a u BiH, koji je izrazio svoju punu podršku kako Federalnom ministarstvu financija tako i Vladi FBiH u nastavku procesa reformi ka stvaranju boljeg poslovnog okruženja.