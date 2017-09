Ministrica Borovac: Za elektrifikaciju 3.022 povratnička doma potrebno više od 23 miliona KM

Državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac održala je sastanak s predstavnicima sve tri elektroprivrede u našoj zemlji, a kojem je prisustvovao ministar za izbjeglice i raseljena lica RS Davor Čordaš te predstavnici Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice.

Cilj sastanka je bio da se osigura veći angažman elektroprivreda u cilju zajedničkog djelovanja kako bi se ubrzao proces rješavanja elektrifikacije povratničkih domova s obzirom na veliki broj zahtjeva povratnika za priključenje na elektromrežu.



Za projekte elektrifikacije povratničkih područja iz državnog budžeta je od 2008. godine do sada izdvojeno 16.870.929 KM čime je omogućeno priključenje na elektromrežu za više od 2.200 povratničkih domova u 61 gradu i općini.



Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je početkom augusta raspisalo javni poziv gradovima i općinama za prijavu potreba elektrifikacije povratničkih područja za šta je osigurano dodatnih 838.507 KM. Prijave su dostavila 53 grada i općine (i to: Berkovići, Bileća, Bihać, Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac, Brod, Bugojno, Čajniče, Derventa, Dobretići, Donji Vakuf, Drvar, Foča FBiH, Foča, Gacko, Glamoč, Goražde, Gradiška, Han Pijesak, Ilidža, Ilijaš, Jezero, Ključ, Konjic, Kotor Varoš, Krupa na Uni, Kupres, Livno, Ljubinje, Milići, Mostar, Novi Travnik, Novo Goražde, Neum, Olovo, Oštra Luka, Pale FBiH, Pale, Pelagićevo, Prijedor, Rogatica, Sanski Most, Stolac, Travnik Trnovo FBiH, Trnovo RS, Ugljevik, Vareš, Višegrad, Zvornik, Živinice, Rudo i Srebrenica).



Kandidirano je 280 projekata elektrifikacije u 164 mjesne zajednice kojim su obuhvaćena 3.022 stambena objekta za šta je, prema podacima iz aplikacija, potrebno 23.767.571 KM. Monitoring timovi Ministarstva će u narednom periodu vršiti terenske provjere nakon čega će Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH odlučiti o najprioritetnijim projektima koji će biti finansirani.



Na sastanku je dogovoreno kako će elektroprivrede vršiti usklađivanje svojih investicijskih planova s listom prioriteta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice kako bi se pitanje elektrifikacije riješilo u što kraćem roku. Također, dogovoreno je da se unaprijedi Sporazum o ponovnom priključenju stambenih jedinica povratnika na elektrodistributivnu mrežu u BiH kako bi im se dodjeljivala dvotarifna brojila bez doplate u odnosu na cijenu monofaznog, a koje im je ovim sporazumom zagarantirano.