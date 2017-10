Ministrica Borovac: Moramo stvoriti ambijent u kojem će biti poboljšane medijske slobode

Semiha Borovac (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Vijeće ministara BiH je na posljednjoj sjednici usvojilo Izvještaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH o slobodi govora i stanju medijskih sloboda u BiH, koji naglašava važnost slobode govore i medija u skladu s međunarodnim standardima profesionalne etike u novinarstvu.

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac je izjavila da je riječ o izvještaju koji su zajedno pripremili Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstvo pravde i Ministarstvo sigurnosti.



"Ono što ga čini dugačijim od ostalih jeste i činjenica da smo u njegovu izradu direktno uključili one kojih se on i tiče – medije. Svoj doprinos dali su predstavnici više od 60 medijskih redakcija u našoj zemlji koji su povodom izrade ovog izvještaja aktivno učestvovali u tri radionice organizirane u Sarajevu, Tesliću i Međugorju", napomenula je ministrica Borovac.



Kaže da Izvještaj pruža mogućnost upoznavaja s ključnim problemima sa kojim se susreću urednici i novinari u svom radu, daje presjek stanja u praksi kao i preporuke u cilju unapređenja slobode govora i medijskih sloboda. Također, u sastav ovog izvještaja uvrštene su i ključne preporuke iz nedavnog Specijalnog izvještaja Ombudsmena za ljudska prava kao i institucija Evropske unije.



"Saradnja ova tri ministarstva, medija i nevladinih organizacija, a koja je ostvarena tokom izrade ovog izvještaja, govori o postojanju spremnosti izvršne vlasti da zajedno sa zakonodavnom stvori bolje uslove i ambijent u kojem će sloboda govora i medijske slobode u BiH biti poboljšane. Način na koji je izrađen ovaj izvještaj daje dobar primjer za budući rad, jer samo zajedničkim djelovanjem vladinog i nevladinog sektora možemo postići kvalitetne rezultate i ostvariti napredak", smatra ministrica Borovac.



Po njenim riječima, naredni korak je dostavljanje Izvještaja Zajedničkoj komisiji za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, koja će obaviti široku raspravu na temelju ovog dokumenta.



"Očekujemo konkretne zaključke i izradu, eventualno, akcionog plana koji će konkretizirati aktivnosti nadležnih institucija u cilj poboljšanja stanja slobode govora i medijskih sloboda u BiH", zaključila je ministrica Borovac.



U izvještaju o slobodi govora i stanju medijskih sloboda u BiH se, između ostalog navodi, "da bi se osiguralo da jedno društvo bude demokratsko i slobodno mora se obezbijediti sloboda izražavanja i sloboda medija, te u tom smislu sloboda izražavanja i sloboda medija predstavljaju jedan od temeljnih stubova na kojima počiva svako demokratsko i civilno društvo". To podrazumijeva pravo na iznošenje mišljenja i objavljivanje informacija bez straha od kažnjavanja ili nekih drugih negativnih posljedica. Međutim, javnost u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko godina, upoznata je sa sve češćim napadima na novinare i medije što ne govori u prilog demokratskom ambijentu Bosne i Hercegovine, pogotovo što ti napadi nisu adekvatno sankcionisani.



Napominje se kako se ne može se govoriti o istinski demokratskoj državi, čiji su građani istinski slobodni, ukoliko ne postoje efektivni mehanizmi koji će osigurati nezavisnost medija i slobodu izražavanja mišljenja generalno.



U izvještaju se, između ostalog, navodi i to da poštovanje slobode medija i novinarstva podrazumjeva i postojanje odgovornosti samih novinara u korišćenju medijskih sloboda, a sloboda medija ne može biti izgovor za neetično i neprofesionalno pisanje i izvještavanje o pojedincima ili grupama.