Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak sastao se danas s ministrom vanjskih poslova Republike Malte Georgom W. Vellom, a nakon sastanka je zaključeno da je Evropska unija (EU) i dalje zainteresirana za BiH.

Ministar vanjskih poslova Malte je izjavio da današnji sastanak predstavlja nastavak ranijih dogovora i saradnje između dviju zemalja.



"Fokus današnjeg sastanka je bilo jačanje veza između naših zemalja, a sve to je otvorilo razna pitanja kada je riječ o ulaganju. Iskazujemo spremnost za pomoć BiH, pogotovo u turizmu i razvoju tržišta. Kada je riječ o predsjedavanju EU koje mi sada preuzimamo, posebno je važno naglasiti da je EU zainteresirana za BiH", kazao je ministar vanjskih poslova Malte.



Naglasio je kako EU zadržava pitanje proširenja te da će se u narednom periodu baviti pitanjima BiH.



"Posebna pažnja će biti posvećena osiguranju ove regije, što je bitno i značajno za EU. Evropska unija mnogo prati dešavanja u regiji, odnosno na Balkanu i težit će ka uspostavi mira i stabilnosti. Na putu ka EU sve zemlje su prošle isti postupak, ali je bitno naglasiti da BiH treba preuzeti vlast na određenim postupcima. Trebate krenuti ka EU, posebno ka pomirenju", istakao je George William Vell.



Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak kazao je kako mu je drago što ove godine imamo uzvratnu posjetu Malte te da je to zemlja koja u prvom polugodištu 2017. predsjedava EU.



"Među prioritetima EU postoje teme koje su važne za njih kao što je pitanje migracija, sigurnosna i pitanja tržišta. Danas nam je potvrđeno da u fokusu predsjedavanja EU ostaje politika proširenja i pozicija da zapadni Balkan treba integrirati u EU te da će Malta predsjedavanjem EU u svojim prioriteima imati i to. Također će se pomno pratiti sve što se dešava u BiH. Primijećen je napredak koji se dogodio u 2016. godini. Očekujemo da najkasnije u ovoj ili početkom naredne godine dođemo do statusa kandidata, a nadam se da ćemo popunjavanje Upitnika EK završiti u prvih šest mjeseci ove godine", kazao je Crnadak.



Dodao je kako BiH mora ojačati ekonomske i vanjsko-trgovinske odnose, kao i mogućnost dodatnih investiranja iz Malte u BiH.