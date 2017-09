Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić danas se nalazi u posjeti povratničkim zajednicama u Odžaku, Modriči i Vukosavlju.

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić danas se nalazi u posjeti povratničkim zajednicama u Odžaku, Modriči i Vukosavlju.

"U Odžaku smo danas da uručimo opremu za đake u OŠ "Vladimir Nazor". Riječ je o kompletnoj kabinetskoj opremi od laptopa i LED televizora i drugih pomagala. Vodili smo se i ovaj put principom da je oprema kupljena od firmi koje vode i u kojima rade povratnici. A također, iako je kabinet prvenstveno namijenjen povratničkoj djeci, za nastavu vjeronauke, on će stajati na raspolaganju i ostaloj djeci, u drugim školskim oblastima, što je važno za jačanje inkluzije i povjerenja", kazao je ministar Ramić.



Dodao je da bi bilo dobro za sve da i prosvjetne institucije Republike Srpske slijede takve principe, umjesto diskriminatorne politike nad djecom.



Ministar Ramić je posjetio Medžlis Islamske zajednice Odžak, gdje je potpisao ugovor o finansiranju rekonstrukcije munare u toj povratničkoj zajednici, te je obišao novoizgrađenu pješačku ulicu, čiju izgradnju je finansiralo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.



"Izgradnja vjerskih objekata i simbola, u dijelovima naše zemlje gdje su bili rušeni s ciljem progona ljudi, ima poseban značaj za povratnike. To je pitanje osjećaja slobode, dostojanstva i pripadnosti. Istovremeno, u slučaju obnove glavne ulice, koju koriste svi, a ne samo povratnici, jasno poručujemo da smo za princip suživota i zajedničke izgradnje zemlje", dodao je Ramić.



Tokom posjete Modriči, ministar je obišao preduzeće Ha-trans u Modričkom Lugu, kao i prostorije FK Sloga Jakeš, a u Tarevcima je posjetio povratničku poljoprivrednu zadrugu, te Islamski kulturni centar čiju izgradnju je podržalo ovo Ministarstvo, kao i klizište na mjesnom mezarju u Tarevcima.



Na sastanku sa načelnikom Općine Vukosavlje Borislavom Rakićem ministar Ramić je potpisao ugovor o sanaciji vodovodne mreže u povratničkim zajednicama.



"Važno je da ljudi na svakom pedlju ove zemlje gdje su se vratili osjete podršku institucija, i to na način da definišemo kao i dosad ulaganja na osnovu njihovih potreba o kojima se informišemo u razgovoru s njima na terenu. Oni su čuvari države BiH", kazao je ovim povodom ministar Ramić.