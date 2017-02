Ministar koji je priznao falsifikovanje diplome podnio ostavku: SDA će donijeti odluku o mojoj sudbini

Ministar finansija BPK Goražde Nudžeim Džihanić potvrdio je za Klix.ba da je Stranci demokratske akcije, čiji je član, stavio mandat na raspolaganje. Na organima stranke koja je predložila Džihanića na ovu poziciju je da donesu konačnu odluku o njegovoj sudbini.

Nudžeim Džihanić, ministar finansija BPK Goražde

Podsjetimo da je Džihanić osuđen na uslovnu kaznu zatvora od tri mjeseca zbog falsifikovanja diplome nakon što se nagodio s Tužilaštvom BPK Goražde koje je krajem prošle godine podiglo optužnicu protiv njega zbog krivotvorenja diplome Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, a nakon anonimne prijave.



Džihanić je za Klix.ba kratko kazao da je na uslovnu kaznu pristao kako ne bi doveo u neugodnu situaciju ni sebe, ni svoju porodicu "povlačenjem po sudovima".



"To bi predugo trajalo, a ja zbog svog zdravstvenog stanja i prevenstveno zbog svoje porodice i ljudi koji bi bili pozivani kao svjedoci nisam želio da se povlačim po sudovima. Neugodno je povlačiti se po sudovima, prije svega zbog medijske hajke koja bi to sve pratila", kazao je kratko Džihanić.



Pojasnio je da je kao apsolvent Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 2008. godine dobio posao u JP BP šume te da mu je u radnu knjižicu upisano da ima VSS, iako je fakultet završio tek pet godina kasnije i to u Brčkom. Tvrdi da je na mjesto ministra došao s validnom diplomom te da falsifikata uopšte nije bilo.



"Ja jesam pogriješio, nisam na vrijeme završio fakultet, ali ja nisam falsifikator", tvrdi ministar finansija.