Ministar Hasanspahić: Veliki broj bespravnih priključaka, ViK ne zna kuda prolazi mreža

Senad Hasanspahić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Ministar komunalne privrede i infrastrukuture Kantona Sarajevo Senad Hasanspahić je na hitnoj sjednici Skupštine KS-a o stanju vodosnabdijevanja, govoreći o poslovanja i radu preduzeća Vodovod i kanalizacija, kazao da u posljednjih deset godina nije rekonstruirano 24 kilometra vodovodne mreže koliko je trebalo uraditi po pravilima za godinu dana.

Naglasio je da postojeći kapaciteti pitke vode u Sarajevskom polju nisu dovoljni za 24-satno snabdijevanje bez redukcije za KS. U ovom trenutku se s izvorišta Bačevo, Sokolović- Kolonija i Stup pumpa između 2600-2700 l/s uz stalno prisutne noćne redukcije koje su u zadnje vrijeme, kako je kazao, učestalije i bez najave.



Po Hasanspahiću, poseban problem dodatno uvjetuju i hidrološki uvjeti koji su ove godine jako nepovoljni, što je dodatno usložilo tešku situaciju s izvorištima pitke vode.



"Imamo oko 173.000 priključaka i taj se broj iz godine u godinu povećava, s obzirom na to da se Grad i Kanton stalno širi, te će potrebe za novim izvorištima biti neophodne ako želimo vodosnabdijevanje Kantona riješiti na duži period", poručio je ministar Hasanspahić.



Naveo je i to da su veliki gubici vode zbog dotrajalog sistema mreže u pojedinim zonama, a ima ih 57 na području Kantona Sarajevo, a smatra da stalne intervencije gube smisao jer se dešava da se na istom lokalitetu u kratkom periodu otklanjaju jedni te isti kvarovi zbog dotrajalosti cijevi.



Postojeći mjerači protoka i pritiska su također dotrajali, pa čak i ne postoje na pojedinim lokacijama, a poseban problem je stanje pumpnih stanica i pumpnih agregata kojih u sistemu vodovoda ima 257, od toga su neki stari i više od 40 godina i više od 50 posto njih je već amortizovano.



-S obzirom na to da je radni vijek ovih postrojenja između 15-20 godina imamo za posljedicu da isti nemaju potreban kapacitet za pumpanje, a u isto vrijeme troše mnogo više električne energije, pa imamo na godišnjem nivou oko 11.000.000 KM za troškove električne energije što je neprihvatljivo - pojašnjava resorni ministar.



Problem predstavljaju, ističe, bespravni i nelegalni potrošači "koji su vrlo izraženi, a imaju značajan postotak na ukupan gubitak oko 75 posto u sistemu Vodovoda i kanalizacije".



"S jedne strane, veliki broj bespravnih priključaka u Kantonu Sarajevo, po procjenama ViK-a oko 20.000 od ukupnih 173.000, što značajno ugrožava postojeći sistem, s obzirom na to da su to potrošači koji plaćaju račune ali nemaju tehnički prijem za mrežu i priključke", rekao je Hasanspahić.



Navodi kako KJKP "Vodovod i kanalizacija" praktično ni ne zna kuda prolazi mreža, koje su vrste cijevi i koji profil, način kako su spojene, a sve to predstavlja veliki problem jer su na terenu čitava naselja koja su bespravno izgrađena bez dobijene potrebne tehničke dokumentacije.



ViK nije, kako dodaje, učestvovao u tim aktivnostima, posebno u periodu nakon rata kada je legalizovano više od 50.000 stambenih objekata bez planske izgradnje.



"Iz ovih navoda možemo zaključiti da je stanje teško i neodrživo. Aktivnosti koje su uslijedile pregledom od oko 3.000 potrošača ustanovljeno je 405 nelegalnih priključaka što je rezultiralo boljom naplatom s više od 360.000 KM", kazao je Hasanspahić.