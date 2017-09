Milić: Povećanje penzija desit će se bez bilo kakvih poteškoća

Foto: Arhiv/Klix.ba

Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Republike Srpske Mladen Milić rekao je da će Fond bez bilo kakvih poteškoća sprovesti najavljeno vanredno povećanje penzija od tri odsto, za šta je potrebno više od 30 miliona KM godišnje.

Milić je istakao da će više od 258.000 penzionera prilikom isplate penzija 10. novembra imati uvećan iznos, najavivši da će se krajem prvog kvartala naredne godine raspravljati o dodatnom povećanju od dva odsto, čime će zahtjev za povećanjem od pet odsto biti u potpunosti ispunjen.



"Potraživanja po osnovu neplaćenih doprinosa su velika i 30. juna iznosila su više od 476 miliona KM, što predstavlja sredstava za gotovo šest isplata penzija", rekao je u Milić za Nezavisne novine.



On tvrdi da se obaveze Fonda prema dobavljačima po osnovu isporučene robe i usluga i bruto plata prema zaposlenima uredno izmiruju.



Kada je riječ o invalidskoj penziji, Milić je rekao da se protiv prevara bore kroz dosljednu primjenu zakonskih propisa u ovoj oblasti, te podsjetio i na akciju "Stop prevarama, do penzije pošteno" koju uspješno sprovode već pet godina.



"Po raznim osnovama, otkrivajući prevare, ostvarili smo uštedu više od 30 miliona KM u posljednjih pet godina", naveo je Milić.



On je ocijenio da je najznačajniji efekat prelaska na trezorski princip poslovanja lakše obezbjeđivanje nedostajućih sredstava, veća garancija u redovnosti i isplati penzija, pa i poboljšanje likvidnosti budžeta.