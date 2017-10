Milan Gavrilović oslobođen optužbi za zločine u Prijedoru

Foto: Arhiv/Klix.ba

Sud BiH oslobodio je bivšeg policajca Milana Gavrilovića optužbi za zločine počinjene na području Prijedora, zbog nedostatka dokaza.

Predsjedavajuća Sudskog vijeća Mira Smajlović rekla je da se Gavrilović oslobađa optužbi da je od maja do avgusta 1992. godine, čineći nečovječna djela, učestvovao u progonu nesrpskog stanovništva s područja Prijedora.



On je oslobođen krivice da je ponižavajuće postupao prema zatvorenicima prilikom obezbjeđivanja transporta iz Omarske na Manjaču.



"Oslobađa se optužbi da je izgladnjelog i vidno mršavog Senada Kapetanovića u autobusu udario desnom nogom u desni dio glave", navela je Smajlović.



Vijeće je napomenulo da iskaz oštećenog Kapetanovića nije potvrdio nijedan drugi svjedok, te da je brat oštećenog Enes Kapetanović izjavio da događaj nije vidio, već da je za njega čuo od brata.



"Tužilaštvo nije pozvalo nijednog svjedoka koji je bio u istom autobusu kao oštećeni, a ostali svjedoci su kazali da su Gavrilovića vidjeli u policijskom automobilu", navela je Smajlović.



Obrazlažući presudu, Smajlović je istakla da Vijeće, nakon što je cijenilo sve provedene dokaze, nije moglo van razumne sumnje utvrditi da je optuženi imao ulogu jednog od odgovornih lica za obezbjeđivanje zatvorenika, kao i koliki je njegov doprinos kad su u pitanju uslovi u autobusima, prenosi Birn.



"Za ovo vijeće je bio ključni iskaz svjedoka Vladimira Šobote, koji se prilikom transporta nalazio u automobilu s Gavrilovićem i koji se ne sjeća da je iko izlazio iz auta za vrijeme vožnje. On je naveo da nije siguran da li je optuženi bio nadređen za obezbjeđenje cijelog konvoja", rekla je Smajlović.



Ona je kazala da nijedan svjedok nije potvrdio da je Gavrilović bio inspektor već redovni policajac.



Gavrilović, koji nije prisustvovao izricanju presude, oslobođen je troškova sudskog postupka, a oštećeni Kapetanović je s imovinskopravnim zahtjevom upućen na parnični postupak.



Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe Apelacionom vijeću Suda BiH.