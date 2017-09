Povodom 20 godina uspješnog poslovanja, kompanija Mikrofin je u u srijedu, 6. septembra građanima Bihaća poklonila koncert za pamćenje banjalučkog Gradskog tamburaškog orkestra.

Povodom 20 godina uspješnog poslovanja, kompanija Mikrofin je u u srijedu, 6. septembra građanima Bihaća poklonila koncert za pamćenje banjalučkog Gradskog tamburaškog orkestra.

Na oduševljenje brojnih posjetilaca, ovogodišnji pobjednici novosadskog "Tamburica festa2 predstavili su se bihaćkoj publici cijelim nizom starogradskih numera, što je izazvalo izuzetno pozitivne reakcije u sali Kulturnog centra.Šef bihaćke filijale Mikrofina Jasmin Beširević naglasio je da je ovaj koncert poklon gradu Bihaću povodom značajnog jubileja naše vodeće mikrokreditne institucije."20 godina uspješnog poslovanja je velika stvar za naše okruženje, koje je daleko od idealnog u poslovnom i ekonomskom smislu. Mi smo svjesni da smo takav uspjeh postigli zahvaljujući vjernim klijentima i stoga mi je posebno zadovoljstvo što smo se i ovaj način mogli zahvaliti na odličnoj saradnji", kazao je Beširević.On je ukazao da će Mikrofin, kao društveno-odgovorna kompanija, ove godine građanima Bihaća pokloniti i savremeno dječije igralište, koje će uskoro biti izgrađeno u naselju Ozimice II. Ovaj projekt će, kako je rečeno, biti realizovan u okviru velikog donatorskog projekta Mikrofina, zahvaljući kojem će u pet gradova širom BIH biti podignuta moderna dječija igrališta. Uz pomoć Mikrofina, nova igrališta već su sagrađena u Banjaluci i Prijedoru, a još tri grada u BiH, među njima i Bihać, do kraja godine dobit će novi prostor za igru i rekreaciju najmlađih.Od 1997. godine do danas, Mikrofin je odobrio više od dvije milijarde KM kredita za stanovništvo i privredu, zadržavši čvrstu lidersku poziciju na tršištu mikrofinansija. Za dvadeset godina poslovanja Mikrofin je aktivno doprinio razvoju zajednice u kojoj posluje kroz brojne investicije u kulturu, obrazovanje i humanitarne projekte. Dvadesetu godišnjicu obilježava brojnim donacijama, od kojih se posebno ističe izgradnja dječijih igrališta, ali i brojne predstave i koncerti koji će do kraja godine biti organizovani uz besplatan ulaz za publiku.