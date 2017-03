Mektić: Tužilaštvo BiH zrelo za prinudnu upravu, treba im potpuni reset

Foto: Arhiv/Klix.ba

Tužilaštvo BiH zrelo je za neku vrstu prinudne uprave, izjavio je danas ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.

"U Tužilaštvu BiH nije vanredna nego izvanredna situacija, odnosno, još jedan teži oblik vanrednog stanja. Definitivno se tamo urušilo sve, ne funkcioniše sistem i u posljednje vrijeme se isključivo bave kriminalom u sastavu tog tužilaštva", rekao je Mektić.



On je istakao da svu ozbiljnost situacije pokazuje činjenica da je glavni tužilac Goran Salihović smijenjen zbog postojanja osnovane sumnje za zloupotrebu službenog položaja, te da je ostavku zbog pokrenute istrage podnio šef Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Božo Mihajlović.



"Mi kao društvo i država pod hitno moramo nešto učiniti da spasimo pravosudni sistem i treći stub vlasti. Ukoliko on ne funkcioniše ni država ne funkcioniše. Ovo je vrlo alarmantna i ozbiljna situacija", smatra Mektić.



Ministar sigurnosti BiH rekao je da mu se čini da u Tužilaštvu BiH nisu svjesni ozbiljnosti situacije jer ne postoji nikakav stepen odgovornosti i njihove lične svijesti.



"Nažalost, ključni regulator Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH sada se krije od javnosti ili ne znaju šta bi rekli. Smatram da bi u interesu pravne države i vladavine prava morali pod hitno tražiti rješenja i izlaz iz takve sitaucije", rekao je Mektić.



On je dodao da je o temi pravosuđa posljednjih dana razgovarao sa predstavnicima međunarodnih organizacija, od kojih očekuje pomoć.



"Pod hitno moramo promijeniti Krivični zakon BiH, Zakon o krivičnom postupku BiH i ograničiti vrijeme trajanja istraga. To bih podijelio u tri kategorije s obzirom na težinu štetnosti, tako da bi za najlakše oblik krivičnog djela bilo tri mjeseca da se završi istraga, za srednji stepen složenosti oko šest mjeseci i najsloženiji devet mjeseci, čime će tužioci biti prisiljeni da rade", rekao je Mektić.



On je podsjetio na izjavu tužioca Olega Čavke da u pravosuđu djeluju paraobavještajne strukture koje su bile prije 25 godina i da pojedini tužioci prijete da će progovoriti o tome.



"Pozivam ih da progovore, da nam kažu istinu šta se tamo radi kako bi se reagovalo. Nema pravo nijedan tužilac da prijeti da će progovoriti, a da neće da kaže o čemu je riječ. Treba resetovati čitavu situaciju jer nema napretka ni u ekonomiji, niti u bilo kojem drugom segmentu ako nema pravne države", poručio je Mektić.



On je napomenuo da sebe smatra vrlo odgovornim što su "prljave stvari" iz pravosuđa dospjele u javnost i što se spoznaje šta su problemi Tužilaštva.



"Njihova priča o nezavisnosti i samostalnosti, pa čak i zahtjevima za neku finansijsku samostalnost, ne može da prođe. Ta priča može proći u Norveškoj jer tamo postoji savjest tužilaca da rade u interesu države", rekao je Mektić.



On je dodao da takve svijesti kod tužilaca u BiH nema, a kada je riječ o finansijskoj autonomnosti da im se "ne smiju dati pare koje kod njih nestaju".



Tužilaštvo BiH naložilo je pokretanje istrage protiv rukovodioca Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Bože Mihajlovića zbog nesavjesnog rada u službi, a za rukovodioca Odjeljenja imenovana je zamjenik glavnog tužioca Ozrenka Nešković.



U Tužilaštvu BiH formiran je i predmet na osnovu podneska tužioca Bože Mihajlovića koji se odnosi na tužioca Dianu Kajmaković.