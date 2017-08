Mektić: Braću Hodžić nismo uhapsili jer nisu počinili nikakvo krivično djelo

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić govorio je na konferenciji za medije o terorističkim prijetnjama, ali i požarima u našoj zemlji. On se osvrnuo i na braću Amira i Emira Hodžića koje je Njemačka deportovala u BiH zbog sumnje u planiranje terorističkog napada.

On je kazao da braća Hodžić nisu počinili nikakvo krivično djelo, odnosno da nisu osuđeni te da ih Njemačka uopće ne bi pustila preko granice da jesu.



"Ne možemo mi zatvoriti nekoga koga su vlasti u Njemačkoj pustile. Naše službe tretiraju te osobe i nije nama ovo prvi kontakt sa Njemačkom o njima", rekao je Mektić.



Potvrdio je da obavještajno-sigurnosne službe prate komunikacije više od 100 osoba koje se mogu dovesti u vezu sa terorizmom.



Mektić je rekao da je porazno što se niko ne oglašava i ne radi ništa konkretno uprkos požarima koji su u proteklom periodu izbili na teritoriju BiH.



"Sve se svelo na ljude kojima neposredno prijeti opasnost od požara. Ja apelujem da sjednemo zajedno i razgovaramo o civilnoj zaštiti. Ministarstvo sigurnosti BiH nema nikakvu operativnu ulogu i ne želi da je preuzme, ali dajte da napravimo sistem dobre koordinacije", kazao je Mektić.



On je dodao da je bh. političarima stalo da ubiru političke poene na referendumu, NATO-u i slično, a ne do domaćinstava koja su pogođena požarima.



"Samo u ovoj godini pretrpjeli smo toliko štete da bi samo za taj novac mogli da uspostavimo koliko-toliko efikasan sistem. Laž je i prevara da će jedan helikopter koji se nabavlja u političke svrhe koristi za gašenje požara. Taj helikopter ne može ugasiti ni obični roštilj", rekao je Mektić.



Istakao je da je BiH ispala iz međunarodnog sistema pomoći u slučaju katastrofe te da niko nije u našu zemlju ove godine uputio nikakvu vrstu pomoći jer se bh. vlasti ne mogu dogovoriti.



"Jadno je, žalosno i bijedno da narod prepustimo takvoj stihiji i da ona bude isključivo samo njihova briga", zaključio je Mektić.