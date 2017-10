Mato Zovkić: Istinski vjernici se ne skrivaju iza nasilne ideologije

Foto: Mato Zovkić (Davorin Sekulić/Klix.ba)

Jedan od onih koji su podržali inicijativu Vjernici za mir u Sarajevu bio je i katolički sveštenik i teolog na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu Mato Zovkić. Kako kaže, ovaj skup je podržao jer je ubjeđen da se društvenim aktivizmom i mirnim putem mogu podstaći pozitivne promjene u društvu.

