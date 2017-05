Manifestacija "Moj Ummete" bit će održana u Skenderiji, Zetra otkazana

Foto: Arhiv/Klix.ba

U povodu održavanja Centralne predramazanske manifestacije Rijaseta Islamske zajednice u BiH "Moj Ummete", koja je planirana za 25. maj 2015. godine u Olimpijskoj dvorani J. A. Samaranch-Zetra u Sarajevu, Organizacioni odbor manifestacije danas se oglasio saopćenjem za javnost.

U povodu održavanja Centralne predramazanske manifestacije Rijaseta Islamske zajednice u BiH "Moj Ummete", koja je planirana za 25. maj 2015. godine u Olimpijskoj dvorani J. A. Samaranch-Zetra u Sarajevu, Organizacioni odbor manifestacije danas se oglasio saopćenjem za javnost.

„Po saznanju iz medija da dvorana J.A.Samaranch-Zetra nije u funkciji zbog određenih nedostataka u pogledu bezbjednosti posjetilaca, mi smo sa upravom ZOI'84 pokušali iznaći rješenje za prevazilaženje problema, konstatiranih od strane nadležnih institucija. Niti jedan mogući model rješenja ovog problema nije nam bio prihvatljiv jer nije garantirao sigurnost posjetilaca", piše u saopćenju.



Dodaju da zbog važnosti manifestacije, a i već odavno angažiranog velikog broja učesnika u programu, koji nam dolaze iz svih krajeva BiH i inozemstva, mi smo donijeli odluku da se održavanje programa manifestacije "Moj Ummete" premjesti u veliku dvoranu Centra Skenderija - "Mirza Delibašić", gdje su naišli na izuzetnu susretljivost od Uprave i uposlenika.



"Premda je dvorana Mirza Delibašić po kapacitetu nešto manja od Zetre, mi ćemo se potruditi da to ne ugrozi komoditet posjetilaca. Također ni u kom slučaju nećemo dovesti u pitanje obećani sadržaj i kvalitet programa manifestacije. Pozivamo sve zainteresirane, ako to do sada nisu uradili, da na vrijeme osiguraju ulaznicu za ovu manifestaciju, s obzirom na znatno manji broj mjesta u dvorani Mirza Delibašić", navodi se u saopćenju koje je potpisao predsjednik Organizacionog odbora Razim Čolić.