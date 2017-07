Malinari nastavili protest u Vitezu: Ne damo svoj trud ispod tri marke

S porukom "Ne damo svoj trud ispod tri KM", grupa uzgajivača malina, koja je sinoć prenoćila ispred otkupne stanice u Vitezu, i danas je nastavila s mirnim protestom zbog najavljenih otkupnih cijena malina.

S porukom "Ne damo svoj trud ispod tri KM", grupa uzgajivača malina, koja je sinoć prenoćila ispred otkupne stanice u Vitezu, i danas je nastavila s mirnim protestom zbog najavljenih otkupnih cijena malina.

"Još nisu definitivno izašli sa cijenom, ali navodno je to od 1,60 do 1,90 maraka, ovisno o sorti. Međutim, kad se izračunaju troškovi, mi smo u minusi i nemamo nikakve zarade, a težak je to posao", kazao je Faik Mujkić, jedna od malinara okupljenih ispred kompanije Natural Food.



Prvi urod malina ove godine je imao i Edin Fejzi, koji kaže kako je sada očigledno da će biti na gubitku.



"Ovo nema nigdje, omladina će sva otići. Uložio sam 7.000, a neću izvući ni 2.500 maraka. Znači, ne dođe mi plaća ni 120 maraka i nema me nigdje", ističe on.



Uzgajivači malina tvrde da im se tokom dosadašnjeg mirnog protesta nije obratio niko od predstavnika kompanije Natural Food.



Nezadovoljni malinari okupili su se danas i u Kiseljaku, ispred hladnjače firme Orange plus, a uzgajivač Ibrahim Bešo kazao je Feni da nije postignut dogovor da konačna otkupna cijena bude formirana u dogovoru sa uzgajivačima, te da ponuda ove kompanije ostaje dvije marke po kilogramu malina.