Mak Dizdar još uvijek nema ulicu ili trg u svom Stocu jer ne odgovara lokalnim vlastima

Foto: Arhiv/Klix.ba

Grad na Bregavi ni na jedan vidljiv način nije odao priznanje Maku Dizdaru, svom vjerovatno najpoznatijem građaninu, možda najvećem i najoriginalnijem bh. pjesniku. Kao razlog za to naši sagovornici ističu nedostatak političke volje stolačke lokalne vlasti, kao i opća politička i društvena kretanja kod nas.

