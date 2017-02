Mahmutćehajić: Bošković laže da će biti načelnik i Hrvata i Bošnjaka

Demir Mahmutćehajić iz Inicijative za Stolac kazao je da je kandidat HDZ-a BiH za načelnika Stoca Stjepan Bošković prema prvim rezultatima pobijedio u izbornoj utrci, ali da su lažne njegove izjave kako će biti načelnik svih građana Stoca.

"To su laži. On je 12 godina načelnik Stoca i mogu samo da kažem da smo imali priliku vidjeti kako se ponaša. Nadam se da se u narednom periodu neće ponašati onako kako se ponašao u proteklih 12 godina", rekao je Mahmutćehajić.



Kako kaže, Inicijativa za Stolac ima veliku podršku građana i može s pravom reći da preko 40 posto građana Stoca nisu uopće zastupljeni u vlasti. Naveo je i niz javnih i privatnih preduzeća u kojima nema zaposlenog niti jednog Bošnjaka.



"Minimalno 40 posto građana ovog grada stalo je uz Inicijativu za Stolac. Mi ćemo nastaviti boriti se za ravnopravnost. Stjepan Bošković laže i pozivam ga da dokaže da govori istinu", kazao je Mahmutćehajić.



Boškovića je pozvao da čim se formira Općinsko vijeće Općine Stolac dodijeli parcelu za harem jer Bošnjaci u Stocu nemaju gdje kopaju svoje mrtve.



"Stjepan Bošković im već deset godina odbija dati plac. Oni koji su glasali za njega napravili su veliku grešku jer je on za 12 godina samo pravio razdor i mržnju u ovoj općini. Ako se on promijeni nabolje ja ću prvi reći da se Bošković promijenio", zaključio je Mahmutćehajić.



Podsjećamo, u općini Stolac danas su održani ponovni izbori za općinskog načelnika i općinsko vijeće nakon što je 2. oktobra 2016. godine prekinut izborni proces zbog incidenata na biračkim mjestima.



Iz HDZ-a BiH ranije nam je rečeno da je za njihovog kandidata Stjepana Boškovića glasalo 4.276 birača, dok je za nezavisnog kandidata Matu Komšića glasalo 2.904 birača.



Centralna izborna komisija BiH ranije je skinula s kandidatske liste za načelnika Općine Stolac Salmira Kaplana, te kandidate za Općinsko vijeće Demira Mahmutćehajića, Ahmeta Ljubovića i Bože Raguža.