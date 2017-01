Nakon što je Klix.ba pisao o promjeni načina carinjenja prema kojoj su kupci robe dužni angažovati špeditersko pravno lice za zastupanje u procesu carinjenja svih pošiljki čija vrijednost prelazi 50 KM, poslanik SDP-a u Predstavničkom domu PSBiH Saša Magazinović uputio je pismo Upravi za indirektno oporezivanje BiH u kojem traži objašnjenje za donošenje ovakve odluke.

Pismo upućeno Upravi za indirektno oporezivanje BiH

Naime, za svaki paket čija vrijednost prelazi 50 KM, a koji je naručen iz inostranstva, kupci iz BiH su, ukoliko ga žele preuzeti, prinuđeni da plate špeditera, PDV od 17 posto i nekoliko dodatnih troškova.Magazinović ističe da se na ovaj način građanima uvode nameti od kojih će najviše koristi imati špediterske kompanije, te da je UIO od svih mogućih rješenja izabrala najskuplje i najkomplikovanije.Magazinović od direktora UIOBiH traži odgovor na pitanja "da li promjena načina carinjenja robe koja dolazi u BiH putem poštanskih paketa, a naručuje se putem interneta, znači da do sada nisu provođene zakonske i podzakonske procedure, te da li je pri donošenju odluke o promjeni načina carinjenja razmatrana mogućnost povećanja gornje granice za nabavku roba bez carine"."Vjerujem da ste svjesni da svi ostali troškovi u značajnom broju slučajeva mogu da nadilaze vrijednost kupljene robe što ovu vrstu kupovine čini besmislenom. Novim načinom carinjenja do te mjere se poskupljuje ovaj način kupovine za građane da se potpuno gubi smisao pristupa globalnom tržištu, te nije netačno da se na ovaj način u određenim slučajevima uvode nove granice za građane BiH. Ukoliko se UIOBiH bavila sadržajima paketa, bilo bi korektno da ste to proširili na ispitivanje potreba građana čime biste uvidjeli da na taj način građani ponekad nabavljaju robe i namirnice koje nisu stvar luksuza, nego u nekim slučajevima čak i prijeke potrebe", napisao je Magazinović.Dodao je da troškovi transporta iz evropskih zemalja često iznose više nego što je gornja granica od 50 KM, koja je određena prilikom uvođenja sistema indirektnih poreza prije više od deset godina. Naveo je i da građani žele da vide veću efikasnost u otkrivanju "onih koji svojim nelegalnim radnjama, kamionima, a ne poštanskim paketima male vrijednosti, oštećuju državu za velike iznose novca".Magazinović nam je kazao da odgovor iz UIO očekuje naredne sedmice, a ukoliko ga ne dobije o ovom pitanju će se raspravljati na narednoj sjednici Predstavničkog doma PSBiH koja je zakazana za polovinu februara.