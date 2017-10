Lukač o eksploziji u Banjoj Luci: Riječ je o individualnom, a ne terorističkom napadu

Foto: Srna

Ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač kazao je na vanrednoj konferenciji za medije kako današnja eksplozija automobila u Banjoj Luci nema nikakve veze s terorizmom.

On je rekao da se radi o ciljanom napadu na određenu osobu s obzirom na to da je riječ o postavljanju eksplozivne naprave ispod automobila za koju se sumnja da je bomba.



Ministar unutrašnjih poslova RS-a potvrdio je da su lakše povrijeđene dvije osobe, dodajući kako je bitno istaći da se ne radi o terorističkom već individualnom napadu.



"U eksploziji je došlo do zapaljenja tri vozila koja su u potpunosti uništena", potvrdio je Lukač.



Direktor policije MUP-a RS Dragan Ćulum rekao je da je riječ o krivičnom djelu ubistva u pokušaju i da kompletnim slučajem rukovodi tužilac.