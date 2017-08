Ljetni pljusak rashladio je Sarajevo. Na radost onih koji ne podnose velike vrućine temperature su pale za čak deset stepeni.

Ljetni pljusak rashladio je Sarajevo. Na radost onih koji ne podnose velike vrućine temperature su pale za čak deset stepeni.

Nakon što je u 14 sati u Sarajevu izmjerena temperatura od 35 stepena, nakon pljuska je temperatura pala na 25 stepeni. Za Sarajevo je upaljeno narandžasto upozorenje Meteoalarma za danas i sutra zbog visokih temperatura.



U Mostaru je i dalje najtoplije s temperaturom 39 stepeni.



Sutra se očekuje sunčano i vruće, a u večernjim satima ponegdje na sjeverozapadu Bosne je moguć pljusak kiše.



Jutarnje temperature će biti od 19 do 25, na jugu do 28, a najviša dnevna od 34 do 39, u Hercegovini i Posavini od 38 do 42 stepena.