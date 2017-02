Na području Tuzlanskog kantona posljednjih dana mjerne stanice za praćenje kvaliteta zraka bilježile su prekomjerno zagađanje zraka. Usljed poboljšanja meteoroloških prilika stanje se popravilo u Tuzli i Lukavcu, dok se u Živnicama i dalje bilježi povećano prisustvo zagađujućih tvari u zraku.

Pomoćnik ministra za zaštitu okolice i prirode TK Goran Mišić kaže da je u plan interventnih mjera od pretprošle godine uvedena Civilna zaštita kao subjekt za primjenu, te da je njihova djelatnost po zakonu o zaštiti i spašavanju povezana s mjerama zaštite kvaliteta zraka.



"Oni mogu proglasiti i prirodnu nesreću kao u slučaju poplava i drugih katastrofa", rekao je Mišić.



Ulaganje u toplifikaciju projekt je kojeg u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona smatraju prioritetnim u cilju poboljšanja prilika.



Iz Gradske uprave u Tuzli najavljuju da će predložiti i izmjene Zakona o komunalnoj djelatnosti Tuzlanskog kantona. Smatraju da pored obaveze da se priključe na vodovod i kanalizaciju, poslovne subjekte treba obavezati i na priključenje na sistem daljinskog grijanja, ukoliko je to tehnički moguće.



"Oni traže, i po meni je to opravdano, da bude obavezno priključenje na daljinsko grijanje. To više nije samo pitanje finansija nego i zdravlja zbog zagađenja zraka", istakao je Mišić.