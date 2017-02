Kukić: Ako će Parlament EU ucjenjivati BiH federalizacijom na etničkim principima, to treba odbaciti

Evropski parlament je na današnjoj sjednici usvojio Rezoluciju o napretku BiH na putu evropskih integracija, međutim, ono što javnost u BiH najviše zanima je pojam federalizacije koji se spominje u Rezoluciji, a na kojem su insistirali zastupnici Hrvatske u Parlamentu EU. Sociolog i univerzitetski profesor Slavo Kukić za Klix.ba je kazao da se treba suprotstaviti svakoj vrsti etničke podjele u BiH.

Većina amandmana koju su uložili poslanici iz Hrvatske na Rezoluciju o BiH je odbijena, ali jejoš uvijek nedovoljno jasno šta se podrazumijeva pod pojmom federalizacije, da li podjela po etničkom principu ili nešto drugo.



Rezoluciju je pripremio izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH Cristian Dan Preda. U Rezoluciji se apeluje da BiH prevaziđe svoje etničke i političke podjele na putu prema članstvu u EU kako bi proces ocjenjivanja aplikacije za članstvo u Uniji bio uspješan.



Profesor Kukić smatra da sam pojam federalizacije ne mora biti nužno negativan, ali da sve zavisi od toga šta se konkretno podrazumijeva pod tim pojmom.



"Sam termin federalizacija ne mora značiti ništa kancerogeno, uostalom, BiH je i danas federalizirana država. Međutim, pitanje je pozadine, odnosno, šta je u podtekstu zaključaka o federalizaciji. Ako je istaknuta potreba da se BiH decentralizira i regionalizira, ja nemam ništa protiv toga", navodi Kukić.





Dodaje da je problematično ako u podtekstu stoji prikrivena ambicija za formiranjem nekog trećeg entiteta i trećom etničkom federalnom jedinicom, onda je to još jedan udar na BiH.



"Takvim pokušajima pa i ako dolaze od Evropskog parlamenta i ako predstavljaju ucjenu na putu BiH ka EU treba odlučno reći ne", poručuje Kukić.



On smatra da Evropa ipak pod federalizacijom ne podrazumijeva ono što bi se na terenu htjelo ostvariti.



"Prije će biti da EU podrazumijeva federalizaciju kao i u drugim evropskim državama, jer je etnička federalizacija protiv BiH. Ako će se ta priča o federalizaciji koristiti za treći entitet, a Dragan Čović će tu priču koristiti bez obzira na stav Evropskog parlamenta, tome treba reći ne", naglašava Kukić.



Određena administrativna reorganizacija je neophodna u BiH, a Kukić smatra da ako ne postoji konsenzus na državnom nivou, to treba pokušati ostvariti na nivou Federacije.



Ako sagledamo cjelokupnu populaciju BiH od 3,5 miliona ljudi, u nekim svjetskim okvirima tim teritorijem i brojem ljudi upravlja gradonačelnik, a samo na području FBiH postoje 142 ministarstva, na nivou države postoji 14 vlada, 300 pomoćnika ministara, 300 savjetnika, 35 vanbudžetskih fondova.



"Ako se konsenzus ne može postići na nivou države, FBiH treba učiniti racionalnijom. Nisu nam potrebni megakantoni, već dva nivoa vlasti i to federalni nivo i općine. Neophodno je omogućiti da svi stanovnici u FBiH budu ravnopravni i to u svim segmentima, jer je trenutno FBiH pocijepana na način da su stanovnici neravnopravni", zaključuje Kukić.