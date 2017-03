Krsmanović i Ramović saglasni: Brza cesta Sarajevo - Beograd ne treba zaobići Goražde i Foču

Zdravko Krsmanović, aktuelni poslanik u Narodnoj Skupštini RS-a i Muhamed Ramović, načelnik Općine Goražde na zajedničkom sastanku u Goraždu istakli su da cestovno uvezivanje Beograda i Sarajeva ne bi trebalo zaobići područja Goražda i Foče te da dvije lokalne zajednice moraju biti jedinstvene jer je riječ o historijskoj šansi za ekonomski razvoj regije.

Zdravko Krsmanović, aktuelni poslanik u Narodnoj Skupštini RS-a i Muhamed Ramović, načelnik Općine Goražde na zajedničkom sastanku u Goraždu istakli su da cestovno uvezivanje Beograda i Sarajeva ne bi trebalo zaobići područja Goražda i Foče te da dvije lokalne zajednice moraju biti jedinstvene jer je riječ o historijskoj šansi za ekonomski razvoj regije.

Općina Goražde je na više adresa uputila dopise u kojima apeluje na važnost trase puta preko Foče i Goražda.



"Mi smo već uputili dopise svim općinama kroz koje bi, po našem prijedlogu, prolazio ovaj put, a to je Istočna Ilidža, Istočno Sarajevo, Trnovo u Federaciji i RS-u, onda poslije tunela Rogoj, Kalinovik, Brod koji je važan i za Dubrovnik, Herceg-Novi i Budvu, kao i Trebinje, te za Nikšić i Podgoricu. Dolazimo na Foču pa Foča u FBiH, gdje opet imamo Jabučku kotlinu, Osanicu, Ilovačku kotlinu, zatim Mravinjac i Beričku kotlinu, Vitkoviće industrijsku zonu, na ulazu u Goražde imamo krak prema Čajniču i u nastavku Goražde, Novo Goražde, Ustiprača, Višegrad i Vardište. Mislim da je to najoptimalniji prijedlog", ističe Muhamed Ramović, načelnik Općine Goražde.



Ramović je najavio da će slijedeće sedmice uputiti dopis predsjedniku Republike Turske Redžepu Tajipu Erdoanu.



"On će sigurno dati svoje mišljenje. Jer ovi neki prijedlozi da put ide dijelom Republike Srpske, vidim da tu Bošnjaci gube, i treba biti otvoren i jasan. Dosta je Romanije, znamo koliko naših šlepera ne može da stigne na vrijeme u Njemačku, Austriju, ne može da savlada put u zimskim mjesecima. Mi moramo vezati ove puteve za gradove i naselja i moramo imati višestruke koristi. Ovo su historijski trenuci i mi nećemo ostati po strani. Moramo apelovati i skrenuti pažnju da postoje višestruki razlozi da put ide ovom trasom preko Foče i Goražda. Time bi bila ispravljena nepravda prema ovom kraju koji je zapostavljen", smatra Ramović.



Krsmanović ističe da autoput i pruga treba da povežu ljude i gradove te da ne smiju ići visokim planinama.



"To treba da bude dolinska varijanta, rijekama, jer je te saobraćajnice lakše održavati. Na osnovu onoga što turski investitor sa 800 miliona eura misli da isfinansira, optimalna varijanta je da Sarajevo kao glavni grad BIH povežemo preko Trnova tunelom preko Rogoja, Dobrog Polja na desnu stranu sa Dubrovnikom, Jadransko-Jonskim putem preko Foče, Podgorice, Tirane, povežemo sa istokom i preko Goražda, Višegrada, povežemo se sa koridorom 11 Beograd-Podgorica-Bar. Na taj način svi dobijaju, dobija Gornje-drinska regija, Republika Srpska, Federacija BiH, dobija u prioritetu Foča i Goražde, dobija i Sarajevo izlaz na Drinu i sa takvim jednim projektom i sa ovakvim rješenjem ima mogućnost da postane prijestolnica Balkana. To je dobro za BiH koja se nameće kao lider u svim regionalnim projektima. Sve upućuje na to da mi moramo preuzeti inicijativu da ovaj region postane region bezbjednosti, mjesto koje treba da bude u interesu građana", kazao je Krsmanović.



Podsjetimo kada je riječ o BIH, predloženo je ukupno osam ruta cestovnog uvezivanja glavnih gradova BIH i Srbije, a konačna odluka trebala bi biti poznata najkasnije do kraja marta.