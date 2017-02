Krajem marta presuda Zdenku Andabaku za zločin u livanjskom selu Grborezi

Sud BiH (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Odbrana Zdenka Andabaka, optuženog za zločin počinjen 1993. godine u livanjskom selu Grborezi, u završnoj riječi je istakla da Tužilaštvo BiH nije dokazalo navode optužnice te zatražila da njihov branjenik bude oslobođen. Sud BiH će presudu izreći 24. marta.

Advokat Esad Fejzagić je ukazao na nepreciznu konstrukciju u činjeničnom opisu optužnice, prije svega u pogledu na dužnost optuženog, koji je, prema Tužilaštvu, bio pomoćnik načelnika Uprave Vojne policije za Operativnu zonu Sjeverozapadna Hercegovina Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i komandir Druge lakojurišne bojne Vojne policije HVO-a.



“Opštepoznata činjenica je da u vojnoj hijerarhiji nije moguće da jedna osoba istovremeno obavlja dvije dužnosti...”, rekao je Fejzagić.



Prema optužnici, Andabak je rukovodio akcijom u selu Grborezi 21. jula 1993. godine, kada su pripadnici Druge lakojurišne bojne Vojne policije HVO-a jednu osobu ubili, a drugu ranili. Pripadnici ove bojne su potom, prema optužnici, ranili još jednu osobu, koju je Andabak ubio. Na teret mu je stavljeno i fizičko zlostavljanje jednog civila.



Odbrana je ukazala da u optužnici ne stoji da se radi o razoružavanju bošnjačkih pripadnika HVO-a. Istaknuto je da su tog dana u akciji, koja je rađena po naredbi Stanka Vrgoča, učestvovali Druga lakojurišna bojna Vojne policije, pod komandom Muamira Jašarevića, i pripadnici Prve satnije Prvog sektora brigade “Petar Krešimir IV”.



“Zadatak Zdenka Andabaka se svodio na čitanje proglasa, što su potvrdili svi svjedoci Tužilaštva i Odbrane”, izjavio je Fejzagić, dodavši da su svjedoci potvrdili i da je razoružavanje mirno proteklo u selima Guber i Komorani, te u Grborezima do kuća oštećenih.



Naglasio je da su neki svjedoci Tužilaštva i Odbrane kazali da je po dolasku do tih kuća otvorena vatra na HVO.



Odbrana je navela i da su svjedoci Odbrane SO-5 i Mario Šiško potvrdili da su nakon pucnjave pronađene dvije osobe u zasjedi te puškomitraljez, što, prema stavu Odbrane, “baca svjetlo na to da li je napad Vojne policije bio posljedica samovolje ili razultat zasjede”.



Prema Fejzagiću, utvrđeno je da je nakon ovih dešavanja optuženi obavijestio Vrgoča, zatražio hitnu pomoć i mrtvozornika, kao i da S-1 nije imao vidljivih povreda, niti tražio ljekarsku pomoć.



Branilac je naglasio da optuženi nije bio u dvorištu u trenutku otvaranja vatre, što su također potvrdili neki svjedoci, kao i da nijedan od svjedoka Tužilaštva osim S-1 i S-2 nije čuo za nečasnu radnju optuženog.



“Brojni svjedoci, posebno Bošnjaci, imaju samo riječi hvale za optuženog i njegov odnos prema njima”, rekao je Fejzagić.



On se detaljno osvrnuo na iskaze svjedoka S-1 i S-2, ocijenivši ih kao neusklađene i nekredibilne, kazavši da toliko nelogičnosti ukazuje na ozbiljnu sumnju da li su uopće bili na licu mjesta. Istakao je da S-1, koji je ranije dao četiri iskaza, nije ostao dosljedan samom sebi, a da je svjedočenje S-2 samo po sebi urušilo koncepciju Tužilaštva u odlučnim činjenicama na kojima se temelji optužnica.



Fejzagić je naglasio da Tužilaštvo nije dokazalo navode iz optužnice osim pogibije oštećenih i ranjavanja majke, te da u svojstvu oštećenih nije saslušana majka oštećenih, kao ni supruge poginulih.



“Predlažemo da mog branjenika Zdenka Andabaka u cijelosti oslobodite optužnice”, rekao je Fejzagić, prenosi BIRN BiH.