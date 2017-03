Košarac: SNSD nema namjeru blokirati i bojkotovati rad Parlamentarne skupštine BiH

Staša Košarac (Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba)

Šef Kluba zastupnika SNSD-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac kazao je da parlamentarna većina nije prihvatila njihov prijedlog da se prolongira održavanje sjednice Zastupničkog doma te da SNSD i dalje smatra kako ne postoje normalni uslovi za njeno održavanje.

"Smatramo da je kriza mnogo veća nego što je bila 16. februara s obzirom na to da je u međuvremenu podnesen nelegitiman i nelegalan zahtjev za reviziju presude. Time je član Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović blokirao rad Predsjedništva u tom smislu", kazao je Košarac.



Dodao je da Klub zastupnika SNSD-a nema namjeru da blokira, a ni bojkotuje rad Parlamentarne skupštine BiH.



"Za to nas pokušavaju optužiti političke stranke kako iz FBiH tako i Savez za promjene iz RS-a. Odluka Kluba zastupnika SDS-a da prisustvuju današnjoj sjednici, a da ne glasa, predstavlja jeftin pokušaj pravdanja javnosti u RS-u s jedne stranke i s druge strane ojačavanje odnosa prema Bakiru Izetbegoviću", rekao je Košarac.



Istakao je da ministri iz Saveza za promjene glasaju u Vijeću ministara BiH dok na drugoj strani njihovi zastupnici u Parlamentarnoj skupštini BiH poručuju kako se neće izjašnjavati o tačkama dnevnog reda.



"Mladen Bosić ima pretenzije da krizu sa institucija BiH prenese na institucije RS-a pričajući neargumentovano da Narodna skupština RS-a poziva zastupnike iz RS-a na bojkot rada institucija BiH. On želi da prenese krizu iz Sarajeva u Banja Luku", kazao je Košarac.



On je optužio ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića da zajedno sa direktorom Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH Osmanom Mehmedagićem pokušava da posvađa rukovodstvo RS-a i Srbije.



"Ni predsjednik RS-a, ni NSRS, a ni Vlada RS-a nijednim svojim stavom i dokumentom nisu pozvali na blokadu ili bojkot", rekao je Košarac.