Koncert podrške šestorki iz Haga u Mostaru: Politička utakmica više nego muzički događaj

Mostar (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Koncert podrške hrvatskim "uznicima" u Hagu, zakazan za 8. juni u Mostaru, a na kojem je najavljeno učešće i Marka Perkovića Thompsona, već po objavljivanju najave počeo je izazivati oprečne reakcije. Jednima je sporan sam koncert, drugi ga vide kao lošu provokaciju, trećima smeta Thompson, ali ne i sam povod, dok četvrti afirmiraju sve.

