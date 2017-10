Konaković: Za povećanje plata zdravstvenim radnicima izdvojili smo 15 miliona KM, ali oni traže 40

Elmedin Konaković (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Vlada KS izdvojila je 15 miliona KM za plate zdravstvenih radnika u KS, što je povećanje za oko 10 posto, ali radnici nisu pristali na to. Kako je rekao premijer KS Elmedin Konaković, ovo je maksimum koji Vlada trenutno može izdvojiti, što je ogroman korak.

Premijer KS je istakao za Klix.ba kako Sindikat zdravstvenih radnika i Sindikat ljekara imaju dva potpuno suprotna zahtjeva - prvi traže da se koeficijent ne dira, dok drugi traže povećanje koeficijenta.



"Rješenje postoji ukoliko svu budu svjesni realnosti. Slažem s onima koji kažu da su plate u zdravstvu male i da ih treba povećati. Slažem se i da se ovaj sistem godinama uništava komoditetom pojedinaca na štetu ljudi koji rade u zdravstvu, da su kroz zavode projurile neke interesne grupe koje su pravile haos umjesto da podižu standard ljudi u zdravstvu. Ova Vlada je uložila ogroman napor da se stanje u Zavodu, u finansiranja, u utrošku i u prihodima stablizira i bio sam presretan kada smo konstatovali da za plate možemo izdvojiti 15 miliona KM što znači povećanje za 10 posto svim zdravstvenim radnicima u KS. Smatramo da treba povećati još, ali svaka naredna marka koju bismo uzeli iz tog sistema od finansiranja materijalnih troškova, lijekova ili nekih drugih proces bi ugrozila zdravstvo", rekao je premijer.



Kazao je kako je mislio da će informaciju o povećanju plata za 10 posto naići na oduševljenje jer je to najveće povećanje u sistemu, ali nije bilo tako. Kao primjer je naveo da su plate nastavnicima i policajcima povećane za 2,5 do tri posto i da su naišli na razumijevanje da je to realno u ovom trenutku, te da će nova povećanja biti kada se steknu uvjeti za to.



"Nećemo da uradimo nešto što bi moglo da uruši sistem. Situacija je idealna, mi bismo kao Vlada mogli biti heroji prihvativši ove zahtjeve pred same izbore i da onda iza sebe ostavimo pustoš, a da možda na konto toga dobijemo izbore, ali tako ne razmišljamo", istakao je.



Premijer je kazao kako ga čini tužnim što postoje dva dijametralno suprotna zahtjeva dva sindikata, te da Vlada smatra kako je zahtjev ljekara za povećanje koeficijenta opravdan, ali da se nalaze u veoma nezgodnoj situaciji jer ako udovolje zahtjevu jednog sindikata štrajkovat će drugi i obratno. Do sada su vodili pregovore odvojeno sa svim sindikatima, a prvi pokušaj da ih skupe zajedno nije urodio plodom jer se nisu pojavili predstavnici Sindikata zdravstvenih radnika KS. Dana će u 15 sati biti održan sastanak i ponovo su svi sindikati koji predstavljaju zdravstvene radnike biti pozvani.



"Zahtjevi sindikata su isključivi i traže 40-ak miliona KM povećanja, a mi imamo 15. Ugrozili bismo cijeli zdravstveni sistem kada bismo to potpisali. Nadam se da će radnici i javnost biti svjesni trenutnog stanja i da je veliki korak povećanja plata zdravstvenim radnicima u skladu s kapacitetima. Zatekli smo milione izvršnih presuda koje su nam ostavile prethodne vlade koje su olako stavljale potpise na ugovore koje nisu poštovali. Mi plaćamo i te dugove i ne pravimo niti jednu KM duga", naglasio je Konaković.



Apelovao je na Vladu FBiH da smanji nerealne plate u javnim preduzećima poput BH Telecoma i Elektroprivrede, te je rekao je Vlada naložila i sistematizaciju radnih mjesta u Zavodu zdravstvenog osiguranja kako bi se smanjila satnica koja je bila veća u odnosu na onu koju imaju ljekari i ostali zdravstveni radnici u KS.

Također, rebalansom budžeta Vlada će izdvojiti šest miliona KM za nabavku opreme u JU Dom zdravlja KS, KCUS-u i Općoj bolnici "Prim .dr. Abdulah Nakaš".