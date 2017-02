Konaković: Stara turistička zajednica ne postoji, 30 inspektora će kontrolirati hotelijere u KS

Iako je krajem januara ove godine Kanton Sarajevo dobio novoosnovanu Turističku zajednicu, na području kantona trenutno djeluje i ona stara. Premijer KS Elmedin Konaković za Klix.ba je kazao da za Vladu KS ne postoji, prema njegovim riječima, stara, privatna turistička zajednica te da će 30 inspektora kontrolirati rad hotelijera u KS.

Iako je krajem januara ove godine Kanton Sarajevo dobio novoosnovanu Turističku zajednicu, na području kantona trenutno djeluje i ona stara. Premijer KS Elmedin Konaković za Klix.ba je kazao da za Vladu KS ne postoji, prema njegovim riječima, stara, privatna turistička zajednica te da će 30 inspektora kontrolirati rad hotelijera u KS.

Elmedin Konaković, premijer Kantona Sarajevo (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Stara Turistička zajednica KS je osnovana 1998. godine, a iako je ove godine izbrisana iz sudskog registra, još uvijek radi na adresi Branilaca Sarajeva.Konaković je kazao da za Vladu KS ne postoji stara turistička zajednica, jer je ukinuta presudom Ustavnog suda i zato što apsolutno nije validna."Ono što se posljednjih dana pojavljuje u medijima su dopisi određenih ljudi koji su godinama privatizirali sektor turizma, a danas koriste svoje privatne, takozvane novinske agencije i činjenicu da je predsjednik turističke zajednice ustvari direktor, i to na dvije funkcije - u Federaciji Bosne i Hercegovine i Kantonu Sarajevo. Na taj način se dezinformira javnost", kaže Konaković.Ponavlja da je Kanton Sarajevo slijedom okolnosti donio svoj zakon o turizmu te u skladu s njim osnovao svoju turističku zajednicu koja je upisana u sudski registar i koju je zvanično potvrdilo Ministarstvo finansija FBiH, odnosno, kako pojašnjava, promijenjena je uredba u koju je ubačen regularni pravni subjekt, njegov broj i račun na koji se danas regularno uplaćuje boravišna taksa."To je dokaz pobjede sistema i zakona u ovoj zemlji, a ponekad me iznenadi da ozbiljni ljudi s dilemom komentiraju postojanje nepostojeće turističke zajednice. Oni su i ranije davali izjave da im je premijer upadao u kancelarije, da su nezadovoljni, da nema šanse da se upiše nova turistička zajednica... Upućivali su niz dezinformacija, čime su napravili veliki problem. Mi smo htjeli reorganizirati staru, odnosno napraviti novu turističku zajednicu u kojoj ćemo zaposliti uposlenike, ali je preduslov bio da nas ti ljudi uvedu u finansije, predaju završne izvještaje, da vidimo kako se trošio novac i koja su prava i obaveze. Nikada nam nisu dozvolili da priđemo toj turističkoj zajednici niti su odgovorili na dopise Ministarstva privrede koje je tražilo informacije", kazao nam je premijer KS.Prema njegovim riječima, svaki put su im uposlenici stare Turističke zajednice rekli da nisu nadležni i da ih Vlada KS ne može kontrolirati, a ustvari je, kako kaže Konaković, riječ o privatnom udruženju građana koje je godinama ubiralo parafiskalni namet."Pisali smo finansijskoj policiji i Poreznoj upravi da se napravi kontrola tog pravnog subjekta i da se hitno izvijeste javnost i Vlada KS o svim mogućim malverzacijama unutar te turističke zajednice. Potpuno nelegalno su godinama ubirali višemilionska sredstva građana KS. Inspekcijski organi će vršiti pojačan nadzor provjere uplate boravišne takse kada je riječ o hotelijerima, a ako ih ne budu plaćali, bit će sankcionirani. Ukoliko se neko krije iza paravana i ne plaća taksu, bit će ozbiljno sankcioniran, a kazne su rigorozne", zaključio je Konaković.Istakao je kako je Vlada KS zaposlila 30 inspektora, od kojih će šest svakodnevno biti raspoređeno samo na poslovima kontrole hotelijera.Turistička zajednica KS ima obavezne članove, predstavnike privatnog i javnog sektora turizma iz općina na području KS, a to su sve pravne i fizičke osobe koje u Kantonu imaju svoje sjedište ili bilo kakav organizacioni dio i ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti.