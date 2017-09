Konaković: Stanje u ViK-u je katastrofalno, uposlenici su krali cijevi i odnosili ih kućama

Foto: Arhiv/Klix.ba

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković obratio se na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo koja danas raspravlja o mjerama za rješenje problema vodosnabdijevanja, ističući kako u vodosnabdijevanju nije napravljen nijedan korak naprijed.

Predsjednik Vlade Kantona Sarajevo kazao je da nijedan od novih članova Nadzornog odbora ViK-a ne pripada njegovom užem krugu prijatelja, već da je riječ o ljudima iz struke.



Za problem vodosnabdijevanja kazao je da je problem isključivo ljudski i matematički, jer u ovom trenutku na 978 mjesta u Kantonu Sarajevo curi voda, što rezultira velikim gubicima vode. Istakao je da je problem neprihodovana voda, odnosno curenje i nelagalna potrošnja.



Konaković je dodao da nije napravljen nijedan iskorak u KS i da je to jedini segment u kojem se ne vidi nikakav korak naprijed, već suprotno, stanje je još gore.



Što se tiče odnosa Vlade KS i menadžmenta ViK-a, on je rekao da se prva godina saradnje uopće ne može definisati kao loša saradnja. Istakao je da je Vlada KS od ViK-a tražila da im se dostavi informacija o prioritetima, ali da je ViK dostavljao različite prioritete.



Kako kaže, Vlada KS je davala novac ViK-u i riječ je o blizu 12 miliona KM za kojima pati s obzirom na to da ništa konkretno nije urađeno s tim novcem. ViK je, prema njegovim riječima, u to vrijeme kupovao automobile za potrebe članova uprave ovog preduzeća.



On je rekao da je iz ViK-a dobijao frizirane izvještaje i da je zbog toga otišao u ovo preduzeće i tražio da upale računar i pokažu mu komparaciju s prethodnim godinama, a u vezi s otklanjanjem kvarova. Kako kaže, uočen je pad produktivnosti.



Otkrio je da je problem nastao onog dana kada su u njegov kabinet došli ljudi iz Tima za internu kontrolu ViK-a kako bi prijavili nepravilnosti u ovoj firmi. On je kazao da su mu donijeli dokumente koje su predočili i menadžmentu ViK-a, a koji su ignorisani.



U njima stoji da je u ViK-u dolazilo do krađa cijevi, manipulacije vodom, odnošenja zaduženih materijala svojim kućama, a kako kaže, postoje i fotografije uslikanih cijevi pred kućom predsjednika jedne od komisija ViK-a.



Nakon što je ViK saznao da je Tim za internu kontrolu ViK-a informisao Vladu KS o nepravilnostima, donio je odluku da je potreban nalog menadžmenta za internu kontrolu.



Vlada KS je od menadžmenta ViK-a tražila da pokrene procese, što su oni odbili, nakon čega je kompletan izvještaj dostavljen Tužilaštvu Kantona Sarajevo.



Osvrnuo se i na GPS sistem koji je služio za provjeru (zlo)upotrebe službenih automobila. Kako kaže, menadžment ViK-a je dva puta odbijao dati Vladi KS šifre za pristup GPS sistemu, a to je uradio tek nakon što se u cijelu priču uključio Antikorupcioni tim Vlade KS. Otkriveno je da ne postoje nikakvi radni nalozi i da se izvještaji ne podnose nikome, odnosno da osoba zaposlena na tom radnom mjestu samo gleda gdje se kreću automobili.



On je kazao i da ima informacije o nepravilnostima kada je riječ o priključivanju na kanalizacionu mrežu. Kako kaže, u ViK stigne zahtjev za priključenje na kanalizacionu mrežu od privrednika koji ima hotel, što košta blizu 80 hiljada KM. Nakon stizanja zahtjeva menadžeri se sastanu s privrednikom i kažu mu da ne bude lud i ne plaća priključenje, već da sam iskopa kanal, postavi cijevi i donese ViK-u da ih prijavi.



Istakao je da problem u ViK-u predstavlja glomazna administracija i činjenica da dva čovjeka nose isti papir te da je menadžment ViK-a kupovao iPhone i Galaxyje.