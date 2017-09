Konaković: Mjere koje će riješiti problem s vodom trebao je predložiti ViK, očekujem novi menadžment

Vlada Kantona Sarajeva danas je usvojila devet mjera koje je neophodno poduzeti kako bi se riješio problem u vodosnabdijevanju u KS. Mjere će biti razmotrene na Skupštini KS i zastupnici će se o njima izjasniti na Hitnoj sjednici u četvrtak. Premijer KS Elmedin Konaković je kazao da očekuje da će novi Nadzorni odbor promijeniti menadžment KJKP Vodovod i kanalizacija te da, primjenom mjera, redukcija od narednog ljeta više neće biti.

"Optimista sam, najavio sam rokove koji nekima izgledaju kratki. Prvo što očekujem je promjena menadžmenta i dovođenje ljudi koji će ove mjere o kojima Vlada govori napokon implementirati. Vjerujem da će na čelo ViK-a ubrzo doći ljudi koji su potpuno na tragu politika ove Vlade", rekao je Konaković.Prema informacija iz ViK-a trenutno u Kantonu Sarajevo ima 978 kvarova koji se u posljednjih nekoliko mjeseci nisu popravljali, a zbog čega stotine litara vode svakodnevno odlaze u nepovrat. Konaković vjeruje da bi uključivanjem dodatne mehanizacije i ljudstva kvarovi mogli biti sanirani u roku od 60 dana."Mjere obuhvataju i unutrašnju organizaciju firme, novu sistematizaciju jer u ViK-u ima viška ljudi u administraciji, a nema ih na terenu.Tražimo da se svi radovi na mreži rade u noćnim satima kada su redukcije. Također, mjerama je obuhvaćena i rekonstrukcija vodovodne mreže angažmanom kredita EBRD-a, promjene pupnih sistema, agregata, a najavljen i poseban odnos u borbi s nelegalnim korisnicima. Mislimo da treba 20-30 timova kako bi se tih 30 ili 40 hiljada bespravnih korisnika napalo u jako kratkom vremenu", ističe Konaković. Dodaje da su mjere objektivne i da za njih postoje sredstva , ali da su one trebale doći od menaždmenta ViK prije više od godinu dana."Situacija bi se primjenom mjera vrlo brzo trebala popraviti, a i na izvorištima će biti više vode zbog kiše. Zima bi mogla biti problem kada je u pitanju nastajanje novih kvarova, ali za to ćemo se adekvatno pripremiti. Implementacijom svih mjera do narednog ljeta stanje će se stabilizirati do te mjere da redukcija ne bude ili da u slučaju neke elementarne nepogode budu manje drastične nego što su sada", zaključio je premijer KS.