Kantonalna javna komunalna preduzeća od građana Kantona Sarajevo potražuju 200 miliona KM te su zbog potraživanja sredstava zbog neplaćanja njihovih usluga Općinskom sudu u Sarajevu dostavili 900.000 tužbi.

Najviše predmeta, odnosno tužbi koje se nalaze na Općinskom sudu u Sarajevu dostavilo je Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija kome građani duguju više od 55 miliona KM i to prema izvještaju za period od 1997. do 1. oktobra 2016. godine.KJKP RAD-u građani duguju više od 33 miliona KM zbog neplaćanja komunalnih usluga odvoza otpada. Dug prema Toplanama Sarajevo za navedeni period od fizičkih i pravnih osoba je veći od 97 miliona KM, a prema preduzeću Komunalac d.o.o. Hadžići više od 3 miliona KM, što daje konačan dug svih KJKP od 200 miliona KM.Kako je za Klix.ba kazao ministar pravde i uprave KS Mario Nenadić, jedan od najvećih problema u radu Općinskog suda u Sarajevu je zatrpanost administracije komunalnim predmetima što potvrđuje informacije da je samo u ovoj godini zaprimljeno 170.000 tužbi komunalnih preduzeća prema građanima, a čemu svjedoči veliki broj paketa žalbi u prostorijama Općinskog suda."Za prošlu godinu od blizu milion predmeta na Općinskom sudu u Sarajevu, 940.000 hiljada se odnosi na potraživanje po osnovu neplaćenih usluga u komunalnoj privredi. To je bio alarm da se stanje mora mijenjati i trenutno vršimo veliki pritisak na komunalna predzueća. Nažalost, pored svim urgencija čini se da komunalna preduzeća još uvijek nisu u stanju izboriti se s ovim problemom iz različitih razloga. Od prvog januara ove godine pristiglo je novih 170.000 predmeta koji se tiču komunalne privrede, od toga je 105.000 KJKP Vodovod i kanalizacija, 55.000 KJKP RAD i 9.500 KJKP Toplane Sarajevo", kazao je Nenadić.Prema njegovim riječima, ustanovljeno je da su komunalna preduzeća nastavila sa starom praksom s manje ili više uspjeha. Ističe kako su neka preduzeća napravila iskorak te da je na današnjem sastanku s predsjednicom Općinskog suda Sarajevo Janjom Jovanović utvrđeno je da ima blizu 900.000 neriješenih predmeta pod ukupnim potraživanjima od 200 miliona KM."Od svih odjeljenja na Općinskom sudu, taj dio administracije je najgori. Stanje se ne može promijeniti dok se ne pokrene ukupna administracija u svim komunalnim preduzećima. Na narednoj sjednici Vlade KS razmatrat ćemo akcioni plan i iznaći rješenje za navedene nagomilane probleme i ići ćemo s prijedlogom na izmjenu Zakona o izvršnom postupku, ali koji je na nivou Federacije BiH, stoga nam je potrebna i pomoć viših nadležnih instanci", pojasnio je resorni ministar.KJKP RAD je jedno od komunalnih preduzeća koje ne može izvršiti prekid svoje usluge pojedinačno za svakog korisnika te se njihove tužbe prema građanima kreću od dvije do nekoliko hiljada KM.Kako nam je kazao glasnogovornik KJKP RAD Mirza Ramić, preduzeće je dužno izvršiti podizanje tužbe u toku jedne kalendarske godine."Imamo veliki broj osoba koje ne vrše plaćanje svojih usluga ili plaćanju ali ne u zakonskom roku. S obzirom na to da RAD ne može isključiti pojedinačne korisnike svojih usluga, ljudi onda bivaju tuženi zbog jednog računa bez obzira na njegov iznos, a to je od dvije do nekoliko hiljada KM. Ukoliko RAD ne izvrši podizanje tužbe prema fizičkoj ili pravnoj osobi, nije u mogućnosti izvršiti naplatu svojih sredstava i dolazi do zastare. Iz tog razloga na godišnjem nivou tužimo sve one koji ne vrše plaćanje komunalnih usluga odvoza otpada", pojasnio je Ramić.Iz sarajevskog Vodovoda su nam kazali daje Članom 378. Zakona o obligacionim odnosima regulirano da potraživanja naknade za isporučenu vodu zastarijevaju za jednu godinu, kada je isporuka izvršena za potrebe domaćinstva."Vodovod prema Općinskom sudu u Sarajevu upućuje tužbe, nakon što iscrpi ostale raspoložive mogućnosti za naplatu svojih potraživanja što podrazumijeva obilazak potrošača na adresi, pozivanje telefonom, slanje opomena, mogućnost otplate duga u ratama, kao i isključenje iz sistema vodosnabdijevanja, kada to dozvoljavaju tehničke mogućnosti. Tek nakon toga se ide na utuženje, kao posljednju mogućnost za naplatu potraživanja", pojašnjavaju iz KJKP ViK.Iz Općinskog suda u Sarajevu za Klix.ba su kazali da u ovoj pravosudnoj instituciji ima podnesenih, a nezavedenih, blizu 161.000 prijedloga ili 844 kutije I to po preduzećima:- KJKP RAD blizu 55.000 (2016 god.) ili 290 kutija- KJKP VIK 45.000 (2016.) i 59.000 (stare godine) ili 547 kutija- JP Vodostan 700 (2016.) ili četiri kutije- JP Komunalac Hadžići 550 (2016.) ili tri kutijeIstiču kako se s trenutnim brojem zaposlenih, a da ne trpi ostali posao, mjesečno možemo pripremiti i formirati od 7.000 do 8.000 predmeta. Prostom računicom možemo doći do saznanja da bi za savladavanje ovoga priliva bilo potrebno godina i po do dvije pod uvjetom da se ne dostavljaju nove tužbe."Imamo najavu da će KJKP Toplane početi s dostavom svojih tužbi i riječ je o novih 9.000 prijedloga koji nisu ušli u izvještaj. Od 2009. godine, od kada smo počeli raditi digitalizaciju predmeta pa do danas je izjavljeno 11.209 prigovora na rješenja gdje su dužnici fizičke osobe i 1.362 na rješenja gdje su dužnici pravne osobe", navode iz Općinskog suda.U 2016. godini s Kantonalnog suda u Sarajevu po žalbama je vraćeno 45 spisa. Svih 45 odluka Kantonalnog suda su potvrđena rješenja prvostepenog suda.