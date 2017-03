Univerzitetski profesori Zlatan Begić i Edin Delić od danas su zvanično članovi dviju političkih partija. Naime, danas je u Lukavcu upriličena zajednička konferencija za medije Socijaldemokratske partije (SDP) i Demokratske fronte (DF) na kojoj je Delić zvanično pristupio SDP-u, dok je Begić postao član DF-a.

Kako je istaknuto, ulazak ovih boraca za građanska prava u spomenute političke partije šalje svojevrsnu poruku, kako pripadnicima svih stranaka lijeve orijentacije, tako i društvu u cjelini.



Inače, informacija o pristupanju uglednih tuzlanskih profesora spomenutim političkim partijama u javnosti je dočekana s velikim iznenađenjem.



Obrazlažući razloge pristupanja DF-u, Begić je kazao da je oduvijek imao želju da ljudi istih ideja i principa sjednu za jedan sto u cilju prevazilaženja problema koji su evidentni.



"Nas su počeli udarati u našim kancelarijama u Univerzitetu u Tuzli. Neko je čuo, a neko ne, da smo sinoć imali talačku krizu na univerzitetu, gdje su nosioci najvećih funkcija izvršne i zakonodavne vlasti sedam sati držali rektora i njegovu suprugu pod prijetnjama i ucjenama, u jednom odnosu koji se u punom smislu može nazvati talačkim. Sve je na kraju kulminiralo premlaćivanjem prorektora za nastavu iz razloga što ljudi nisu htjeli raditi nezakonito. Univerzitet mora biti mjesto jednake šanse za sve građane, a nauka nije kutija šibica da se stavi u džep. Ona ima univerzalnu moć", poručio je Begić te dodao:



"Ovo je jedan od razloga zašto ja danas sjedim ovdje. Mi ove razloge vidimo svakodnevno na različitim mjestima i institucijama. Mi ćemo sada svi morati progutati svoje sujete koje su problem. Mi nemamo zbog čega biti sujetni jer sve što vidimo oko nas rezultat je našeg rada".



Delić, koji je i načelnik Općine Lukavac, kazao je da odluku o pristupanju SDP-u nije donio brzo. Ističe da je ona plod razgovora i analize stanja u kojem se nalazi BiH i njeno društvo.



"Nama predstoji veliki napor u cilju uklapanja u stranačke mehanizme, a mi kao dugogodišnji prijatelji svima želimo poručiti da ćemo istinski 'zapeti' da se ljevica nikad ne zavadi, razilazi i radi jedna protiv druge, a što se znalo dešavati na pojedinim mjestima u proteklom vremenu", dodao je Delić.



Begić i Delić će, najavljeno je, biti dio vezivne strukture koja će osigurati međusobnu saradnju i harmonizaciju djelovanja ljevice na području TK.



Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić kazao je da su Delić i Begić danas formalizirali ono što cijeli život pokazuju kroz svoje djelovanje – da su lijevo orijentisani.



"Očekujem i da svoje prijateljske odnose koje imaju prenesu dalje i da nastavimo put koji smo započeli ranije okrupnjavanjem i ujedinjavanjem ljevice u cijeloj BiH", kazao je Nikšić.



Prvi čovjek SDP-a današnji čin ocijenio je i prvim korakom za 2018. godinu u kojoj će "ojačana" ljevica skupa nastupiti na predstojećim Općim izborima.



"Siguran sam da u dva ugledna profesora koji danas ulaze u ljevicu dobijamo ljude koji su spremni biti perjanica i ljude koji su pokazali da se bez kalkulacija bore za prava običnog čovjeka, odnosno obespravljenih ljudi. Mi smo od danas sasvim izvjesno puno jači", nastavio je Nikšić.



S druge strane iz DF-a ističu da je današnjim činom dokazano da su interesi građana u prvom planu, kao i da je simbolika ovog dana jasna vizija promjene na društveno-političkoj sceni u BiH, kao i povratak svih prava građana ove zemlje, odnosno prava na život dostojan čovjeka te pravo na rad i slobodu mišljenja.



"Begić i Delić u ove dvije stranke donose nešto što je ideološka crta koja je nestala iz SDP-a, a u DF-u nikada nije ni zaživjela. To je da su i jedan i drugi ljevičari po svom ljudskom uvjerenju, a ne po članskim kartama stranaka. Oni su na strani onih koji su napravili ovu zemlju, a danas ih šutaju kao da su prazne kutije. To su radnici, ljudi koji su poniženi nepravdom i koji nigdje nisu prispjeli", izjavio je predsjednik DF-a Željko Komšić.



Naglasio je i da, uz dužno poštovanje etničke pripadnosti svakoga pa čak i etničke organizovanosti politike, BiH nema izlaza ako se trenutno stanje ne promjeni.



"Ako budemo išli prema onome: Bošnjaci, Srbi i Hrvati i ako se to ne zamijeni borbom pravde protiv nepravde, borbom za empatiju protiv sile, mi ostajemo bez borbe za pravo običnog čovjeka da se vrednuje njegov rad i da se niko ne gazi", dodao je Komšić.



Nikšić je naglasio i da projekat okrupnjavanja i ujedinjavanja ljevice ne smije propasti zbog nečije sujete ili arogancije.



"Siguran sam da bez promjene vlast 2018. godine dolazi u pitanje opstanak BiH. Time se niko nema pravo igrati", upozorio je prvi čovjek SDP-a BiH.