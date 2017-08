Komšić: Hrvatska ima pravo graditi Pelješki most, ali isključivo u dogovoru sa BiH

Željko Komšić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Predsjedništvo BiH u sastavu Nebojša Radmanović, Haris Silajdžič i Željko Komšić je u oktobru 2007. godine donijelo Zaključak koji se tiče inicijative za gradnju Pelješkog mosta, a kojim se negira postojanje bilo kakve saglasnosti nadležnih institucija BIH za njegovu gradnju.

Tadašnji član Predsjedništva BIH Željko Komšić za TV1 kaže da je Predsjedništvo BiH imalo jedinstven i usaglašen stav po pitanju naše granice i gradnje mosta i da je javnost već upoznata sa tom činjenicom.



“Hrvatska ima pravo graditi most, ali isključivo u dogovoru sa BiH, odnosno organima države BiH koji su nadležni za vođenje vanjske politike. Taj dogovor mora podrazumijevati riješeno pitanje granica BiH sa Hrvatskom, kao i pitanje pristupa BiH otvorenom moru“, rekao je Komšić.



Komšić dodaje da su po pitanju dimenzija mosta, vođeni razgovori na nivou ministarstava, ali da ne zna je li i šta dogovoreno jer su to radili resorni ministri.



“Kako god bilo, to što su ministri dogovarali, pregovarali itd. i ako su bilo šta dogovorili, nikada nije verifikovano na nadležnim organima, Predsjedništvu BiH i u Parlamentu BiH“, kazao je Komšić.