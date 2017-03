Otišao je dobri čovjek i veliki profesionalac koji je život posvetio fotografiji, osnovna je misao izrečena na današnjoj komemoraciji povodom smrti istaknutog fotoreportera, dugogodišnjeg uposlenika Federalne novinske agencije Fena Hidajeta Delića Degija, upriličenoj u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu.

Skupu su prisustvovali članovi Delićeve porodice, te brojni prijatelji i kolege koji su mu došli reći posljednje zbogom.



O njegovom djelu, životu i profesionalnom putu govorili su njegov kolega bh. fotoreporter Fehim Demir, dugogodišnji novinari Oslobođenja i Fene Đuro Kozar i Nermina Omerbegović te zamjenik glavnog i odgovornog urednika Fene Fedžad Forto.



Nermina Omerbegović se prisjetila da je Degija upoznala u ratu kada je počela raditi u BH Presu, naglasivši da je njen prvi dojam bio koliko je visok i velik čovjek bio, a kasnije spoznala i njegovu ljudsku veličinu.



"I pokazalo se tačnim ono što se govori za velike ljude. Da su dobri. Degi je bio dobar čovjek. Većinom nasmijan, a ponekad ters. Ali opravdano. Jer našao se u situaciji da treba obaviti posao, a nema uslove za to", kazala je.



Istaknula je i da će Festival MESS u okviru programa Modul Memorije objaviti njegovu fotomonografiju koju je već pripremao, čime će imati spomenik što je sam sebi napravio.



"Ostaju sjećanja. I tihi pozdrav, zbogom dečko. Iza njega ostale su fotografije, to jedino pouzdano svjedočanstvo o čovjeku i vremenu koje teče", podvukla je.



Za Fehima Demira govoriti o prijatelju od kojeg se opraštaš teška je stvar, naglasivši da je Degi bio upravo to - prvo drug, prijatelj, pa tek onda kolega. Smatra da je bio majstor fotografije čije su slike ratnog Sarajeva obišle svijet, te bile na naslovnicama najznačajnijih svjetskih novina.



"Zahvaljuući njemu ljudi su znali kako je izgledao život u opkoljenom Sarajevu. Poslao je u svijet i sliku prve sarajevske žrtve Olge Sučić, pogođene metkom na Vrbanja mostu 1992. godine. Živio je i radio dostojanstveno, a iako je bio ratni zarobljenik nije mrzio", naveo je Demir.



Podsjetio je na Delićevu izložbu "Žena pod opsadom", otvorenu krajem prošle godine u Sarajevu, istaknuvši da je sam Degi izjavio kako na njegovim fotografijama nema užasa, već samo nade.



"Danas se opraštamo od Degija. Rekao bi neko da se nadamo kako je naš Degi sada na nekom boljem mjestu. Mi se tome ne nadamo, mi to znamo. Zbogom dečko", kazao je.



Da je iz novinarskih redova otišao još jedan dugogodišnji profesionalac, dobar čovjek i optimista naglasio je Đuro Kozar, ustvrdivši da ga srce koje ga je nosilo i u poslu i životu ovaj put nije poslušalo.



Prisjetio se da je Degija upoznao prije pedeset godina u redakciji studentskog lista "Naši dani", podvukavši da se već tada vidjelo koliko je rođen za ovaj posao. Tokom rata, naglasio je, bio je na prvim linijama odbrane, šireći istinu o agresiji i genocidu.



"Ponosan sam što sam u novinarstvo ušao kad i Degi. Bio je ugodan sagovornik i omiljen u novinarskoj profesiji. Odlaze kolege jedan za drugim, a nama ostaju sjećanja. Bio je veliki profesionalac, umjetnik i borac za istinu. Čovjek koji je volio BiH, a fotografijom dao doprinos u njenoj odbrani", ustvrdio je Kozar.



Fedžad Forto je naglasio da je otišao dragi i veliki čovjek koji je svojim radom obilježio i jednu epohu novinarstva u BiH. Bio je čovjek, kako je naveo, koji je cijeli radni vijek proveo uz fotografiju.



Dženaza Hidajetu Deliću bit će klanjana danas u 13.30 sati na gradskom groblju "Bare".