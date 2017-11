Fikret Vajzović bit će pamćen kao izuzetan matematičar i naučni radnik, a njegova smrt je veliki gubitak za Akademiju nauka i umjetnosti (ANU) BiH i njene članove istaknuto je na komemorativnoj sjednici u povodu smrti ovog akademika koji je preminuo 3. novembra u Sarajevu.

Istaknuti matematičar, naučnik i pedagog te redovni član ANUBiH ostat će, naglašeno je, trajno u sjećanju mnogih generacija studenata, saradnika i kolega.



Uime ANUBiH Mirjana Vuković je kazala da je Vajzović bio jedan iz plejade prvih studenata matematike na Univerzitetu u Sarajevu koji je izrastao u jednog od najznačajnijih profesora na tom fakultetu.



"Njegova nastavna djelatnost trajala je duže od četiri decenije, a naučna neprekidno, skoro do kraja života. Stasao je i razvijao se istovremeno s Univerzitetom u Sarajevu, a uz njegov značajan utjecaj trajao je i sveukupan razvoj matematike na Univerzitetu i u BiH", rekla je Vuković.



Naglasila je da je Vajzović bio utemeljivač moderne matematičke analize i jedan od najboljih matematičara kojeg je BiH imala.



"Objavio je oko 40 naučnih radova, dva udžbenika i napisao skripte za većinu predmeta koje je predavao i to tako dobro da je svaka od njih odmah mogla da ide u štampu", navela je Vuković.



Akademik Vajzović, koji će danas u 13 sati biti sahranjen na gradskom groblju Bare, za dopisnog člana ANUBiH izabran je 1991. godine, a za redovnog 1995. godine. Bio je član Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka ANUBiH.



Rođen je 1928. u Konjicu. Filozofski fakultet (grupa matematika) završio je 1959. godine u Sarajevu. Stepen magistra matematičkih nauka stekao je 1965. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je iste godine odbranio i doktorsku disertaciju.



Odmah poslije diplomiranja, 1959. godine, izabran je za asistenta na Odsjeku za matematiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu, odnosno Prirodno-matematičkog fakulteta (od 1960). Od tada, pa do odlaska u penziju (s izuzetkom perioda 1976–1979, kada je kao profesor radio na Mašinskom fakultetu u Mostaru), Vajzović je angažovan na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu.



U zvanje docenta je izabran 1965. godine, vanredni profesor postao je 1972. godine, a redovni profesor 1976. Naučni rad Fikreta Vajzovića obuhvata probleme teorije sumabilnosti, funkcionalnih jednadžbi, teorije fiksne tačke i teorije polugrupa operatora i operatorskih kosinusnih funkcija. Rezultati istraživanja akademika Vajzovića objavljeni su u uglednim matematičkim časopisima. Više domaćih i stranih istraživača koristilo se tim rezultatima ili su od njih, kao osnove, polazili u svojim naučnim istraživanjima.



Njegovi radovi su afirmativno prikazani u svjetskim matematičkim referentnim časopisima, a prikazani su i na raznim kongresima i drugim skupovima matematičara.