Ko su članovi komisije koja bi na mjestu Tašlihana gradila novi objekt

Foto: Klix.ba

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika dejtonska je kategorija i njenu ulogu definisao je Aneks osam ovog sporazuma. Sastav Komisije i način odlučivanja u suštini se nisu mijenjali sve do prošle godine.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika dejtonska je kategorija i njenu ulogu definisao je Aneks osam ovog sporazuma. Sastav Komisije i način odlučivanja u suštini se nisu mijenjali sve do prošle godine.