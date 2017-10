Na vanrednu sjednicu Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona sazvanu potpisima dvanaest zastupnika, a koja je trebala razmatrati predložene amandmane koji bi u ravnopravan položaj stavili i predstavnike srpskog naroda, nisu došli zastupnici koji čine Klub Hrvata.

Na vanrednu sjednicu Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona sazvanu potpisima dvanaest zastupnika, a koja je trebala razmatrati predložene amandmane koji bi u ravnopravan položaj stavili i predstavnike srpskog naroda, nisu došli zastupnici koji čine Klub Hrvata.

Za održavanje sjednice treba biti prisustno šesnaest zastupnika, a nakon prozivke utvrđeno je da se u dvorani nalazi njih četrnaest. Predsjedavajući Skupšine Šerif Špago samo je mogao konstatovati da nisu zadovoljeni uslovi da bi se sjednica mogla održati.



"Jutros sam dobio zaključak Kluba Hrvata koji je održan jučer, da oni iz svojih razloga, koji su poznati medijima, neće prisustvovati današnjoj sjednici Skupštine HNK, a dalje aktivnosti po ovom pitanju naš Poslovnik nije regulisao. Meni je logično da svi oni koji insistiraju da se nastavi po ovom dnevnom redu trebaju priložiti potpise šesnaest zastupnika koji će prihvatiti takav dnevni red", kazao je kasnije Špago, uz napomenu da bi za promjenu ustava amandmane trebalo podržati dvadeset zastupnika.



Špago je kazao da je možda dobro što su se izgleda za ovaj problem zainteresovali i oni koji odlučuju mimo Skupštine HNK te da na nekoj široj političkoj ravni dođe do dogovora i realizacije obaveza koje stoje već petnaest godina.



Vesna Sardžić, zamjenica predsjedavajućeg Skupštine i zastupnica SDP-a koja je inicirala vanrednu sjednicu skupštine, osvrnula se na jutrošnje reakcije Dragana Čovića kazavši da se nada da on nema prave informacije.



"Inače se ne bi desilo da se on kao član Predsjedništva zalaže za to da država Bosna i Hercegovina krene što brže i u što većem kapacitetu prema Evropskoj uniji, a s druge strane na kantonalnom nivou tu istu državu ruši, jer se ne poštuje odluka Ustavnog suda vezana za konstitutivnost naroda u Bosni i Hercegovini, konkretno konstitutivnost Srba u HNK", kazala je Sardžić.



Saradžić je odgovorila i da je sve ovo vrijeme nastojala potpuno poštovati poslovničke odredbe i izbjeći svaki vid politiziranja ovog pitanja te da je nedolazak zastupnika Kluba Hrvata poruka kakav odnos imaju prema rješavanju ovog problema.



"S obzirom na nedostatak argumenata, nedolazak na sjednicu je jedini način", zaključila je Vesna Sardžić.



Ajman Šoše, predsjednik Kluba Bošnjaka u Skupštini HNK, iskazao je žaljenje zbog ovakvog razvoja situacije, jer je očekivao otvaranje rasprave po ovom pitanju, sagledavanje problema i mjesta gdje se javlja otpor za rješavanje ovog problema.