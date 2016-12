Kiša i snijeg padaju u cijeloj BiH, poslijepodne slijedi razvedravanje

Nakon sušnog i hladnog perioda koji je u našoj zemlji trajao danima, danas napokon padaju kiša i susnježica, a na planinama snijeg. Smog i magla koji su se nadvili nad bh. gradovima, danas će se raščistiti zbog padavina, a meteorolozi predviđaju razvedravanje do kraja dana.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Nakon pretežno oblačnog i kišovitog prijepodneva i snijega u višim područjima i na planinama, poslije podne u cijeloj BiH možemo očekivati smanjenje oblačnosti, ali i nastavak padavina.



U Bosni puše i sjeverni i sjeverozapadni vjetar i to slab do umjeren koji će se do poslijepodneva pojačati. U Hercegovini umjerena do pojačana bura.



Dnevne temperature će biti od 2 do 7, na jugu od 9 do 13 stepeni, stoji u zvaničnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



Do kraja sedmice u našoj zemlji će biti stabilno i hladno vrijeme, pretežno sunčano sa mjestimičnim padavinama.



Trenutne temperature u bh. gradovima: Banja Luka 5, Bihać 3, Bugojno 1, Livno 6, Mostar 11, Trebinje 10, Tuzla 6, Zenica 2 stepena celzija.



U Sarajevu trenutna temperatura iznosi 2 stepena, velika je oblačnost i kišne padavine.



Hronični bolesnici trebali bi izbjegavati teže aktivnosti i po potrebi reducirati kretanje. Sa dolaskom noći će biti ugodnije.