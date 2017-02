Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine katolička Crkva Imena Marijina u Bosanskoj Krupi po mnogo čemu je specifična sakralna građevina. Srušena tokom posljednjeg rata, crkva je obnovljena ponajviše sredstvima i donacijama većinskog muslimanskog stanovništva. Projekat obnove radio je inžinjer musliman, a jedan od dva ključa crkve čuva musliman iz Bosanske Krupe.

Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine katolička Crkva Imena Marijina u Bosanskoj Krupi po mnogo čemu je specifična sakralna građevina. Srušena tokom posljednjeg rata, crkva je obnovljena ponajviše sredstvima i donacijama većinskog muslimanskog stanovništva. Projekat obnove radio je inžinjer musliman, a jedan od dva ključa crkve čuva musliman iz Bosanske Krupe.