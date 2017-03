Kardinal Puljić: Međugorje je jedna od najvećih ispovjedaonica u Evropi

Foto: Arhiv/Klix.ba

Međugorje je jedna od najvećih ispovjedaonica u Evropi rekao je u razgovoru za Poljsku informativnu katoličku agenciju (KAI) vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić.

Istaknuo je kako privatne objave nisu bitan element vjere, već da je to Isus Krist a da njegova Majka uvijek vodi k Njemu.



"To je središte, a privatne objave mogu biti samo pomoć vjernicima na tom putu", poručio je kardinal Puljić.



Dodao je kako se mora priznati da u Međugorje dolazi veliki broj vjernika i da je zbog toga to mjesto na određeni način i velika ispovjedaonica Evrope.



Vrhbosanski nadbiskup izrazio je zadovoljstvo što postoji veliko zanimanje za molitvu i sakrament ispovijedi u Međugorju, te smatra da to može pomoći novoj evangelizaciji i jačanju vjere.



"Bosni i Hercegovini potrebno je vratiti nadu i vjeru zahvaljujući kojima je ovdašnji narod preživio tolika stoljeća, pa će i sadašnje teškoće", kazao je kardinal Puljić, prenosi Hrvatski katolički radio.



Što se tiče dolaska posebnog papinog izaslanika za Međugorje, kardinal Puljić izrazio je spremnost svih biskupa i franjevaca da budu na raspolaganju mons. Henriku Hoseru kako bi mu pomogli u ostvarenju zadaće koju mu je povjerio papa Franjo.