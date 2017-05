Kapija je vječna rana: Prije 22 godine ubijena je tuzlanska mladost

Foto: Arhiv/Klix.ba

Danas se navršavaju tačno 22 godine od masakra na Kapiji u Tuzli, najtežeg ratnog zločina nad civilnim stanovništvom ovog grada. Granatom ispaljenom sa srpskih položaja s planine Ozren, 25. maja 1995. godine, tačno u 20 sati i 55 minuta ubijena je 71 osoba, a ranjeno njih blizu 200.

Prosječna dob ubijenih i ranjenih bila je 23 godine, a najmlađa žrtva je Sandro Kalesić. U vrijeme smrti imao je svega dvije i po godine, a geler ga je pogodio u srce dok je sjedio s roditeljima u jednom od kafića. Izdahnuo je na putu do tuzlanske bolnice Gradina.



Za masakr na Tuzlanskoj kapiji krivim je proglašen general bivše Vojske Republike Srpske (VRS) Novak Đukić, jer je kao komandant Taktičke grupe Ozren (VRS) 25. maja 1995. naredio artiljerijskom vodu da iz topova granatira Tuzlu.



On je u junu 2014. osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, međutim, na njeno odsluženje nije se odazvao pod izlikom da se nalazi na liječenju u Srbiji.



I pored činjenice da je za njim raspisana potjernica, Đukić trenutno ne može biti izručen našoj zemlji jer posjeduje srbijansko državljanstvo.



Međutim, kaznu može služiti u Srbiji koja je 2010. godine potpisala sporazum s BiH koji omogućava međusobno izvršenje kazni, ukoliko to zatraži Sud BiH, što do sada nije učinjeno.



Na području Tuzlanskog kantona 25. maj je proglašen Danom žalosti.



Kao i ranijih godina, u Tuzli će biti održano komemorativno obilježavanje godišnjice masakra.



Prema protokolu za 11 sati je najavljeno polaganje vijenaca i cvijeća u Aleji mladosti na Slanoj Banji koja predstavlja vječno počivalište stradalih mladića i djevojaka, dok će u 12 sati na Kapiji biti održana komemoracija uz polaganje vijenaca i cvijeća.



U 20 sati i 55 minuta oglasit će se sirena za uzbunu, kako bi se i na taj način obilježilo stradanje tuzlanske mladosti.



Inače, za vrijeme bivše Jugoslavije ovaj dan je obilježavan kao Dan mladosti. Sada je 25. maj za Tuzlu, ali i druge gradove u BiH, dan prisjećanja na nevino stradalu mladost, odnosno dan suza, tuge i boli.



Na Tuzlanskoj kapiji smrtno su stradali: Razija Dedović, Alma Brguljak, Senada Hasanović, Fahrudin Ramić, Pera Marinović, Šaban Mustačević, Edhem Sarajlić, Adnan Beganović, Asmir Bakalović, Suzana Dušić, Almasa Ćerimović, Amir Dapa, Amir Đuzel, Vesna Kurtalić, Edisa Memić, Sanja Ćajić, Nedim Rekić, Mustafa Vuković, Adnan Hujdurović, Edina Ahmetašević, Amira Mehinović, Franc Kantor, Asim Slijepčević, Sandro Kalesić, Edin Hodžić, Indira Borić, Sulejman Mehanović, Damir Kurbašić, Ilinka Tadić, Selma Nuhanović, Edin Mehmedović, Nihad Šišić, Amir Čekić, Indira Okanović, Ilvana Bošnjaković, Admir Alispahić, Jasenko Rosić, Damir Bojkić, Samir Mujić, Rajif Rahmani, Almir Jahić, Lejla Bučuk, Azur Mujabašić, Azur Vantić, Suzana Abuismail, Šemsa Hasičić, Senahid Salamović, Nenad Marković, Hamdija Hakić, Petar Stjepanović, Elvis Alagić, Lejla Atiković, Armin Šišić, Rusmir Ponjavić, Alem Hidanović, Zada Dedić, Vanja Kurbegović, Jelena Stojičić, Hasa Hrustanović, Ago Hadžić, Selma Čaušević, Nešet Mujanović, Adrijana Milić, Samir Čirak, Muri Fatušić, Elvir Murselović, Adnan Saimović, Jasminka Sarajlić te još četiri osobe koje nisu identifikovane.