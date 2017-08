Kantonalnoj bolnici u Bihaću sutra će na sat vremena biti isključena voda zbog dugovanja

Kantonalna bolnica Bihać

Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću sutra će na sat vremena biti isključena voda zbog velikih dugovanja prema JP Vodovod Bihać, potvrdio je za Klix.ba direktor preduzeća Damir Felić.

Voda će biti isključena u periodu od 14 do 15 sati, ukoliko se u međuvremenu ne postigne neki dogovor sa menadžmentom bolnice.



"Kantonalna bolnica je najveći dužnik našem preduzeću sa skoro 200.000 KM duga. Pokušali smo razgovarati sa menadžmentom i postići neke sporazume o plaćanju, kako ne bismo išli na tužbu, međutim do danas nismo uspjeli ništa ozbiljno naplatiti. Ukoliko se na vrijeme može platiti struja, telefon, internet i ostale usluge koje im obavljaju drugi operateri, ne vidim razlog zašto se ne bi mogla platiti i voda. Mjesečni račun bolnice nekada je iznosio više od 30 hiljada KM, a nakon intervencija prošle uprave to je svedeno na otprilike 15 hiljada KM. Međutim, ni to se ne plaća", kaže Felić.



On kaže da je za "simbolično isključenje" odabran termin koji bolnici neće biti ogroman teret za poslovanje.



"Mi ćemo u sklopu bolnice dovesti cisterne sa vodom jer ne planiramo nikog ostaviti bez vode, pacijente pogotovo. Ja znam da je bolnica u teškoj situaciji, ali i mi pratimo neka dešavanja. Znamo da je bolnica preko Zavoda zdravstvenog osiguranja USK i posljednjeg rebalansa budžeta dobila značajna sredstva, tako da nisu ni oni u situaciji da ne mogu platiti. Sada je na menadžmentu kako će postupiti i tražimo njihovu odgovornost", ističe direktor Vodovoda.



Pokušavali smo stupiti u kontakt i sa upravom bolnice, no direktor Smail Dervišević se nije javljao na naše pozive.



U JP Vodovod ističu da je Gradska uprava naložila da se pooštre mjere naplate usluga, budući da je ugroženo poslovanje preduzeća zbog neplaćanja obaveza. Ukupna dugovanja Vodovodu iznose oko 3,3 miliona KM, od čega oko 500.000 KM duguju pravne osobe, dok se ostatak odnosi na fizičke osobe i pojedine radove koji nisu naplaćeni od Gradske uprave.



Jučer je voda bila isključena i brojnim školama u Bihaću, kao i Ekonomskom i Biotehničkom fakultetu.



"Najviše je bilo škola koje skoro cijelu godinu nisu platile ni marke. No, nakon što smo im jučer isključili vodu, kanton je za njih uplatio skoro sve obaveze, tako da im je danas uključena voda. Znači, nije stvar u tome da nemaju taj novac. Odnosno, dug se mogao sanirati i prije. Zato se ja pitam što su nas morali dovoditi u situaciju da im isključujemo vodu", kaže direktor Felić.



On dodaje da će JP Vodovod nastojati naplatiti sva potraživanja iz razloga što mu je ugroženo poslovanje.



"Dolazimo polako u situaciju da nama isključe struju, pa cijeli grad neće imati vode. Bolje da ove stvari rješavamo na vrijeme kako ne bismo došli do toga. Poslije kantonalne bolnice, najveći dužnici su i brojne druge kantonalne ustanove, preduzeća i pravne osobe. Nakon što s njima završimo, krenut ćemo sa naplatom od fizičkih osoba po svim mjesnim zajednicama", kaže za kraj Felić.