Kantonalno tužilaštvo: Skupština KS jučer nas je pokušala diskreditovati

Tužilaštvo Kantona Sarajevo oglasilo se saopćenjem za javnost u povodu jučerašnjih dešavanja u Skupštini Kantona Sarajevo.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Saopćenje Tužilaštva Kantona Sarajevo prenosimo u cijelosti:



"Bez obzira na to što je Skupština Kantona Sarajevo zaslužna za formiranje ovog tijela, podsjećamo javnost da je ovo tužilaštvo bilo prvo koje je 4. aprila 2016. godine ukazalo i pokrenulo inicijativu za utvrđivanje eventualne odgovornosti jednog policijskog službenika MUP-a KS, i to čim je uočilo i zaključilo da je istraga u konkretnom predmetu otišla u krivom smjeru i da je ugrožen rad na predmetu zbog curenja informacija i paralelizma u radu.



Tužilaštvo je po službenoj dužnosti, ne čekajući bilo kakve rezultate Izvještaja ad hoc tijela i zaključke Skupštine, počelo u maju mjesecu 2016. godine rad na predmetu radi utvrđivanja eventualne krivične odgovornosti službenih osoba MUP-a KS i o tome je javnost obaviještena nakon potvrđene optužnice protiv Ljube i Bekrije Seferovića.



Nakon formiranja ad hoc tijela, ovo tužilaštvo je s istim tijelom ostvarilo punu saradnju u dijelu koji se odnosi na nedostavljanje dokumentacije od komesara Vahida Ćosića.



Ured glavne tužiteljice dostavio je sve relevantne dokaze i dokumentaciju u dijelu koji se odnosio na nadzor Neovisnog odbora u radu komesara Ćosića, kao i u toku disciplinskog postupka koji je vođen protiv njega, a nakon kojeg je i smijenjen s dužnosti.



Isto tako, čim je iskazana sumnja u rad ovog tužilaštva Ured GKT je u skladu sa zakonom zatražio nadzor nad radom u ovom predmetu od Federalnog tužilaštva koje je jedino nadležno da nadzire naš rad, a koje je i zaključilo da nema propusta u radu ovog tužilaštva i da je isto postupalo u skladu sa zakonom u konkretnom predmetu.



Ne ulazeći u političke i lične motive pojedinih zastupnika u Skupštini KS, koji su na jučerašnjem zasjedanju, iznoseći neargumentirane zaključke i preuzimajući ulogu za koju nisu nadležni, pokušali diskreditirati Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu, građani moraju znati da smo tražili primjerak izvještaja ad hoc tijela da bismo se upoznali o njegovoj sadržini prije skupštinskog zasjedanja i reagovali ukoliko procijenimo da bi javno razmatranje tog izvještaja ugrozilo rad na predmetu na kojem radimo od maja prošle godine. To smo i učinili procijenivši da bi javnim iznošenjem činjenica iz izvještaja bio ugrožen rad na našem predmetu. Iznenađeni smo, iz kojih razloga predsjedavajuća Skupštine KS uopšte nije upoznala javnost sa takvim našim zahtjevom. Taj zahtjev je odbijen od Kolegija Skupštine. Tom prilikom je potpuno zanemarena činjenica da istraga predstavlja "poslovnu tajnu" i da član 111. u vezi sa članom 113. stav 1. Poslovnika o radu Skupštine propisuje da se u tom slučaju sjednica zatvara za javnost.



Kako je zbog toga javnost upoznata sa sadržajem izvještaja moguće je da će dokazi koje valja pribaviti na zakonit način biti uništeni, da će svjedoci drugačije svjedočiti i sl.



Sa zadaćom i obavezom da poštuje zakon i vrši nadzor nad radom komisijskih tijela, tako i Komisije za sigurnost KS, ovaj put Skupština KS je nastupila van institucija sistema, van institucije koja je jedina nadležna da goni i otkriva počinioce krivičnih djela. Tako se Skupština KS javno odlučila da izvodi zaključke, odlučuje o pravnim kvalifikacijama krivičnih djela, bavi se ocjenom zakonitosti dokaza, te donosila odluke za koje nije nadležna.



Pri svemu tome, Skupština KS se dobrano kretala van Poslovnika o radu, a pojedinci su jučerašnje zasjedanje koristili za ličnu promociju, davali populističke izjave, čak se reklamirali pominjući hajke, potpuno zanemarujući svoju stvarnu ulogu skupštinskih zastupnika.



Dakle, jučerašnjim dešavanjima u Skupštini KS ugrožen je rad na predmetu ovog tužilaštva i to javnost mora znati! Skupština KS je postupila protivno navedenim članovima Poslovnika!



Ističemo da će ovo tužilaštvo, bez obzira na činjenicu da se politika počela baviti njegovim radom, nastaviti i dalje raditi vrlo principijelno i zakonito na svakom predmetu, ne praveći nikakve izuzetke.



Također, kao organ krivičnog gonjenja koristit ćemo i dalje sve ovlasti koje imamo po zakonu, a koja ovlaštenja ove institucije pojedinci, koristeći govornicu Skupštine nazivaju 'pritiscima i hajkom'. Međutim, pred zakonom svi moraju biti jednaki!



Istovremeno, obavještavamo javnost da je tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Ljube i Bekrije Seferovića sa zakonitim dokazima.



To je i saopšteno javnosti kada je okončan rad na ovom predmetu podizanjem optužnice koja je potvrđena i po kojoj je suđenje u toku.



Tada je, podsjećanja radi, saopšteno kako je ovaj slučaj pokazao šta znači ugrožavanje istrage, jer je istraga bila ugrožena od samog početka i da toga nije bilo istraga bi bila okončana znatno ranije.



Isto je rečeno i kako će tužilaštvo insistirati na odgovornosti svih onih koji su ovu istragu ugrozili.



U konačnici, to znači da činjenice konstatovane u Izvještaju ad hoc tijela, nemaju utjecaja na predmet i suđenje koje je u toku na Kantonalnom sudu u Sarajevu!



I na kraju, Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu se zahvaljuje ad hoc tijelu što je sadržinom svog izvještaja potvrdilo sve ono na šta je javno ukazivalo ovo tužilaštvo", stoji u saopštenju.