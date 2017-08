Kanton 10 naplaćivat će manje saobraćajne kazne nego što je određeno državnim zakonom

Kanton 10 radi na usklađivanju kantonalnog zakona o saobraćaju sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH, potvrđeno je za Klix.ba. Ipak, krivične odredbe koje se tiču naplate kazne bit će nešto drugačije, odnosno manje.

Kanton 10 radi na usklađivanju kantonalnog zakona o saobraćaju sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH, potvrđeno je za Klix.ba. Ipak, krivične odredbe koje se tiču naplate kazne bit će nešto drugačije, odnosno manje.

U aprilu ove godine ministar unutrašnjih poslova Kantona 10 Darinko Mihaljević izjavio je kako ovaj kanton ne primjenjuje državni zakon s obzirom na to da je pitanje sigurnosti saobraćaja u nadležnosti kantona.



U međuvremenu, vlasti u Kantonu 10 počele su usklađivanje kantonalnog zakona s usvojenim Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH.



Ovu informaciju potvrdio nam je policijski komesar MUP-a K10 Milan Juranić koji je rekao kako je zakon u nadležnosti kantona, a ne države ili entiteta, ali da se primjenjuje zajednički.



"Sve odredbe se primjenjuju. Uradili smo Nacrt izmjena i dopuna zakona kako bismo ga uskladili s državnim zakonom. Postoji manja razlika u krivičnim odredbama u vezi s brzinom, odnosno ostavili smo manje kazne. Sve ostalo primjenjujemo", rekao je Juranić.



Kako kaže, zakon je u formi nacrta izmjena i dopuna upućen na usvajanje u Skupštinu Kantona 10. Ističe da kantoni imaju svoje zakone jer sve što rade sudovi kada je riječ o prekršajima ide u kantonalni budžet, u suprotnosti, išlo bi u federalni ili državni.



"Zakon se primjenjuje, a najbitnije je čija su sredstva kada sudovi rade. Odredbe su sve iste i svi pravilnici su preuzeti u istovjetnom obliku. Ne može ovdje znak za krivinu biti drugačiji nego u ostatku zemlje", kazao je Juranić.



On dodaje da MUP K10 smatra kako kazne trebaju ostati onolike kolike su bile i ranije jer one ne utječu na sigurnost saobraćaja. Nama je veći problem naplata kazni strancima. Ni država, ni entitet neće da donesu zakone pa da možemo strancima na graničnim prijelazima naplatiti kazne. Zato imamo od 57 do 60 miliona KM nenaplaćenih kazni strancima", rekao je Juranić.



Zaključio je da se u BiH u zakone unose sulude kazne od 5 do 10 hiljada KM, jer u našoj zemlji nije problem nekoga kazniti, već naplatiti kaznu i stanovnicima BiH.



"Ako ne možeš već naplatiti, dođi ovamo i čisti grmlje, a ne samo ovo neizdavanje dokumenata. To je rad za opće dobro. Te ljude boli briga za vozačku dozvolu jer oni svakako voze bez vozačke. Ide se po principu daj mi nalog pa ću čekati zastaru od pet godina", kazao je Juranić.