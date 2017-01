Kamuflirana koalicija u USK: Vladu formirali SDA, DF, SDP, SBB i Abdićevi Laburisti

Vlada Unsko-sanskog kantona doživjela je jučer svoju treću rekonstrukciju i četvrti sastav od parlamentarnih izbora 2014. godine, po čemu USK prednjači u Bosni i Hercegovini. Izabrano je pet novih ministara "eksperata" koji su zamijenili pet stranačkih ministara iz koalicije SDA-SBB.

Jučer je održana 14. vanredna Skupština Unsko-sanskog kantona sa samo jednom tačkom – kreditno zaduženje USK od 7 miliona KM zbog mogućeg kašnjenja plata budžetskim korisnicima. Na kraju, ispostavit će se da je kredit ustvari sporedni razlog sazivanja sjednice.



Primarni razlog zasjedanja bila je činjenica da je premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić nekoliko sati prije sjednice razriješio dužnosti pet ministara u svojoj Vladi te predložio pet drugih. Skupština Unsko-sanskog kantona trebala je potvrditi potez premijera kako bi bila izvršena rekonstrukcija Vlade USK.



Pojašnjenja radi, dojučerašnju Vladu Unsko-sanskog kantona činili su premijer i ministri samo dviju stranaka SDA-SBB. Takav sastav Vlade izabran je na vanrednoj sjednici 10. jula prošle godine, a izabrali su ga 4 od 10 poslanika SDA, 2 od 3 poslanika SBB-a te poslanici opozicionih stranaka: četiri SDP-a, četiri DF-a i dva Laburističke stranke.



Takav koncept djelovanja, gdje će manjinsku Vladu činiti samo dvije stranke (SDA-SBB), a kroz Skupštinu podršku dobijati podršku i od SDP-a, DF-a i Laburističke stranke, dogovoren je na 100 dana, odnosno do oktobarskih lokalnih izbora. U prilog tome išla je i činjenica da su se još tri poslanika SDA koja su se protivila koaliciji s Laburistima Fikreta Abdića, vratila u okrilje stranačkog djelovanja pa je podrška u Skupštini imala pristojan broj ruku.



Ipak, nakon izbora, do tada stabilna koalicija počela je polako gubiti tlo pod nogama. Nekoliko puta do sada, neformalni koalicioni partneri pokušali su izvršiti rekonstrukciju Vlade kako bi predstavnici SDP-a, DF-a i Laburističke stranke dobili dio kolača vlasti, no centrale SDP-a i DF-a nisu blagonaklono gledale na koaliciju sa SDA, dok se, s druge strane, ni SDA pa ni SBB nisu htjeli odreći "moćnih" ministarstava.



U međuvremenu je SDP polako istupio u opoziciju, a Skupština se počela sazivati samo u vanrednim okolnostima. Ipak, jučer je, konačno, prikupljeno dovoljno glasova da se izvrši rekonstrukcija.



Smjenu starih i imenovanje novih ministara izvršilo je 7 od 10 poslanika SDA, 2 od 3 poslanika SBB-a, 1 od 4 poslanika SDP-a te svi zastupnici DF-a (4) i Laburističke stranke (2). U novoj koaliciji, praktično, jedino su DF i Laburistička stranka u kompletnom sastavu.



Na taj način, pet stranačkih ministara iz SDA i SBB-a zamijenjeno je, kako su zvanično predstavljeni, ministrima ekspertima u svojim oblastima. Pritom nije pojašnjeno zbog čega su prethodni ministri smijenjeni, budući da su rad većine njih skoro svi hvalili.



Ministri eksperti, zvanično, nisu stranački ljudi, već ljudi iz struke s visokim kompetencijama. Štaviše, iz SDA su pokušali ukazati da su ministri eksperti "bliski SDA", osim ministrice obrazovanja, koju je predložio SBB. Međutim, ostaje nejasno zašto bi stranka mijenjala svoje ministre čijim je radom zadovoljna te na njihova mjesta dovodila ljude kojima će trebati i nekoliko mjeseci tek da kvalitetno "uđu" u materiju, kako bi ozbiljnije počeli raditi svoj posao.



Upravo to su se na jučerašnjoj sjednici pitali pojedini skupštinski zastupnici, čak i oni opozicioni iz SDA, postavljajući pitanje čiji su, ustvari, novi ministri.



Prema onom što se najviše moglo čuti, radi se o ljudima predloženim u ime DF-a i Laburističke stranke. No, budući da je centrala DF-a eksplicitno zabranila koaliciju sa SDA i Laburističkom strankom i ulazak u izvršnu vlast "ministrima ekspertima" ta se zabrana vješto mogla izbjeći. S druge strane, ministri u Vladi iz Laburističke stranke nikom nisu bili opcija, ponajmanje SDA pa su "nestranački eksperti" bili idealno rješenje.



Zašto bi, dakle, SDA mijenjala svoje ministre kojima su zadovoljni i mijenjala ih drugim ljudima, "bliskim stranci", osim da udovolji koalicionim partnerima, koji, s druge strane, uslovno kazano, ne smiju reći da su to njihovi ljudi. U svemu tome, SDA je, čini se, izgubila najviše, budući da se odrekla tri jaka ministarstva, odnosno ministarstva finansija, ministarstva unutrašnjih poslova i ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.



Novoimenovani ministri u Vladi USK su: Anel Ramić, ministar unutrašnjih poslova (DF), Zlatka Šepić, ministrica finansija (SBB), Ilfad Medić, ministar privrede (DF), Sanela Ćenanović, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta (SBB), Salih Mesić, ministar zdravstva, rada i socijalne politike (DF).



Laburisti Fikreta Abdića nisu dobili nijedno ministarstvo, ali su priznali da su podržali rekonstrukciju vlade jer će nova vlada imati pravedniji odnos prema Velikoj Kladuši.



"Laburistička stranka Bosne i Hercegovine nije potpisala koalicioni sporazum o formiranju parlamentarne većine u Skupštini Unsko-sanskog kantona, ali je podržala 'novu' Vladu premijera Huseina Rošića, prije svega zbog pravednijeg odnosa naspram Velike Kladuše i njenih građana te ravnomjernijeg participiranja u budžetu Unsko sanskog kantona. Dok bude trajao pravedan odnos naspram Velike Kladuše, trajat će i naša podrška novoimenovanoj Vladi", saopćeno je iz Laburističke stranke.



Konačno, za imenovanje novih ministara bio je neophodan glas i jednog od zastupnika SDP-a. Amir Murić je podržao novu vladu, a prema nezvaničnim informacijama zauzvrat će dobiti jedno direktorsko mjesto u zdravstvu, a iz centrale SDP-a već su najavili sankcije za Murića. Na samoj sjednici preostala tri zastupnika SDP-a predvođena Albinom Muslićem poručila su da ne podržavaju novu Vladu USK.