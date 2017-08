Kako je Dodik olakšao usvajanje SDA-ovog prijedloga izmjena Izbornog zakona BiH

Foto: Arhiv/Klix.ba

Stranka demokratske akcije (SDA) uputit će svoj prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH nakon što HNS-ov prijedlog bude povučen iz parlamentarne procedure. SDA-ov prijedlog najvjerovatnije će biti upućen u Parlamentarnu skupštinu BiH u redovnom zakonodavnom postupku, a njegovo eventualno usvajanje uveliko je olakšala politička stranka Milorada Dodika.

Naime, Izvršni komitet SNSD-a donio je odluku da svi zastupnici i delegati te stranke podnesu ostavke na rad u komisijama i zajedničkim komisijama oba doma Parlamentarne skupštine BiH.



Ovakva odluka donesena je zbog smjene Nikole Špirića s mjesta predsjedavajućeg Zajedničke komisije za nadzor nad Obavještajno-sigurnosnom agencijom (OSA) BiH zbog slanja lažnih zaključaka koje parlamentarna komisija nikada nije usvojila.



Prema tvrdnjama SNSD-ove zastupnice Dušanke Majkić, članstvo u parlamentarnim komisijama morat će popuniti SDS koji je dio vlasti na državnom nivou sa SDA, HDZ-om i SBB-om.



U prijevodu to znači da će se promijeniti kompletan omjer snaga u parlamentarnim komisijama koje utječu na tačke dnevnog reda s obzirom na to da se sjednice domova ne mogu održavati ako prethodno nisu održane sjednice komisija o tačkama o kojima će se voditi rasprava na sjednicama Zastupničkog doma i Doma naroda PSBiH.



O važnosti parlamentarnih komisija najbolje govori primjer seta zakona o povećanju akciza koji je praktično oboren na Komisiji za finansije i budžet Zastupničkog doma PSBiH s obzirom na to da je dobio negativno mišljenje.



Ulaskom SDS-a umjesto SNSD-a sasvim je jasno da će biti promijenjen omjer snaga u parlamentarnim komisijama, što će biti zanimljivo posmatrati prilikom razmatranja SDA-ovog prijedloga izmjena Izbornog zakona BiH, koji će bit upućen u parlamentarnu proceduru po redovnom zakonodavnom postupku.



SDS najvjerovatnije neće glasati protiv SDA-ovog prijedloga izmjena Izbornog zakona BiH, isto kao što nije glasao ni protiv HDZ-ovog, čime će u komisijama biti omogućeno stavljanje Izbornog zakona BiH na dnevni red Parlamentarne skupštine BiH.



Javnosti je poznato da se SNSD i HDZ međusobno podržavaju na državnom nivou te da se Dragan Čović konsultuje s Miloradom Dodikom kada je riječ o zaštiti interesa srpskog naroda. Predstavnici SDS-a u nekoliko navrata žalili su se na takvo ponašanje HDZ-a poručujući da bi se na isti način i oni mogli konsultovati s HDZ-om 1990 u vezi s interesima hrvatskog naroda.



S obzirom na to da SDS nije u strateškom partnerstvu s HDZ-om, ne postoji nikakva vjerovatnoća da će parlamentarci iz ove političke stranke na Čovićev zahtjev blokirati SDA-ov prijedlog u parlamentarnim komisijama, kao što bi uradio SNSD.



Izlaskom SNSD-a iz komisija bukvalno je olakšano usvajanje SDA-ovog prijedloga izmjena Izbornog zakona BiH. Jedan od primjera je Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH u kojoj HDZ i SNSD imaju ukupno četiri delegata (Bariša Čolak, Sredoje Nović, Dragutin Rodić i Ljilja Zovko), a SDA samo dva (Halid Genjac i Safet Softić).



U prijevodu to znači da su SNSD i HDZ imali "dovoljno ruku" da daju negativnu ocjenu SDA-ovom prijedlogu izmjena Izbornog zakona BiH (dvije negativne ocjene komisije znače povlačenje zakona iz parlamentarne procedure). Na taj način, SNSD je izlaskom iz komisije onemogućio HDZ-u obaranje zakona i prije stavljanja na dnevni red.



Pored toga, za razliku od HDZ-ovog prijedloga koji je upućen u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, SDA-ov prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH bit će razmatran u redovnoj proceduri s mogućnošću amandmanskog djelovanja.



Ukoliko budu uvaženi amandmani opozicionih političkih stranaka, velike su vjerovatnoće da će SDA-ov prijedlog biti usvojen te da će BiH na vrijeme sprovesti odluku Ustavnog suda BiH (do kraja ove godine). Na taj način definitivno bi bile onemogućene bilo kakve blokade nakon izbora 2018. godine.