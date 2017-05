Postrojavanjem Jedinice policije za specijalnu podršku i svečanim defileom policijskih vozila ulicama Tuzle danas je obilježen Dan policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (MUPTK).

Postrojavanjem Jedinice policije za specijalnu podršku i svečanim defileom policijskih vozila ulicama Tuzle danas je obilježen Dan policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (MUPTK).

Kako je istaknuto, kada je riječ o stanju javnog reda i mira, kriminala i saobraćaja u proteklom periodu postignuti su zavidni rezultati.



Posebnu pažnju javnosti plijenilo je nekoliko razbojništava, a brzom intervencijom policijskih službenika osumnjičeni su lišeni slobode.



"U protekloj godini imali smo dva slučaja koja su na neki način uzbudila građane TK, a to su razbojništva u mjesecu augustu 2016. i februaru ove godine. Pet razbojništava u kojima je, između ostalog, napadnuta i policijska patrola te ubistvo Seada Hajdarevića uspješno smo riješili i osumnjičeni se nalaze pod kontrolom Tužilaštva TK", kazao je ministar unutrašnjih poslova TK Husein Topčagić.



U protekle dvije godine, istakao je on, mnogo je uloženo u opremanje MUP-a TK.



Nabavljena su nova vozila, kao i uniforme za specijalnu i jedinicu za javni red i mir.



Trenutno je u toku nabavka opreme za sve ostale policijske službenike, a do kraja ove godine predviđeno je i dodatno opremanje Jedinice za podršku.



Policijski komesar MUP-a TK Fadil Šljivić kaže da je nastankom novih vrsta krivičnih djela policajcima na terenu sve teže raditi.



"Nekada je bio pojam da se desi pljačka banke, ukrade vozilo ili počini krivično djelo terorizma. Danas je to, nažalost, postalo svakodnevnica. Kada je riječ o TK, mogu reći da mi u toku prošle godine nismo imali težih oblika krivičnih djela, kao što su oružane pljačke pošte, banaka, težih slučajeva razbojništava ili terorizma. S te strane ovaj kanton je poprilično siguran", poručio je Šljivić.



Naglašava da je u proteklom periodu došlo do uspostave novog sistema djelovanja policije.



"Riječ je o jednom novom modelu u kojem pokušavamo da policija i lokalna zajednica zajedno razgovaraju i iznalaze rješenja za probleme. Moj lični stav je da lokalna zajednica trenutno najviše vjeruje svojoj policiji, s obzirom na to da je naša misija da štitimo živote svih naših građana", naglasio je on.



Kada je riječ o položaju policijskih službenika, on nažalost trenutno nije na zavidnom nivou.



"Plate policajaca nisu iste u svim kantonima. Nažalost, policajci u našem i Posavskom kantonu imaju najmanje plate u Federaciji BiH, a možda i na području cijele države. Tu smo, suosjećamo se s krizom u kantonu, ali i radnicima propalih preduzeća. Upravo zbog toga i nosimo teret koji nam je nametnut. Nadamo se da će biti bolje", istakao je policijski komesar MUP-a TK.



U okviru obilježavanja 22. maja – Dana policije TK upriličena je i svečana akademija na kojoj su najzaslužnijim policijskim službenicima dodijeljena priznanja, a na spomen-obilježju ispred sjedišta MUP-a TK položeno je cvijeće.