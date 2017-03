Kad Federalna agencija zapošljava: Diploma historičara umjetnosti za mjesto marketing menadžera

Oglas

Menadžment Hotela Emiran koji je stavljen na upravljanje Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom FBiH raspisao je konkurs za prijem novih radnika. Uslov da bi neko aplicirao na radno mjesto marketing menadžera je, ni manje, ni više nego da ima diplomu historičara umjetnosti i profesora perzijskog jezika i književnosti.

Hotel Emiran raspisao je 24. februara 2017. godine konkurs za popunu četiri radna mjesta. Na oglas za mjesto poslovnog menadžera mogu se prijaviti sve osobe s diplomom ekonomskog fakulteta, na mjesto blagajnika svi oni sa završenom srednjom ekonomskom školom, na mjesto pomoćnog radnika na recepciji osobe sa završenom srednjom školom, a na mjesto marketing menadžera samo oni s diplomom historičara umjetnosti i profsora perzijskog jezika i književnosti, uprkos tome što ovo zvanje nema nikakve veze s traženim zanimanjem.



Naime, uslov da bi neko konkurisao na mjesto marketing menadžera jeste završen prvi ciklus studiranja historije umjetnosti i perzijskog jezika i književnosti prema Bolonjskom sistemu studiranja (bachelor diploma), iskustvo u marketinškim poslovima koji se odnose na hotelijerstvo, poznavanje engleskog, turskog i perzijskog jezika te poznavanje rada na računaru (MS Office paket).



"Marketing menadžer će obavljati poslove za osiguranje gostiju i rješavanje skupova, iznajmljivanje sala, rezervacije salona za svadbe i druge događaje u hotelu... Ističe se da je radnica koja je obavljala navedene poslove na porodiljskom odsustvu do godinu dana", piše u oglasu.



Podsjećamo, Općinski sud u Sarajevu je na prijedlog Tužilaštva Kantona Sarajevo zamrznuo imovinu vlasnika studentskog hotela Emiran Emira Šarića.



On je zajedno s Hasibom Bjelićem, vlasnikom benzinske pumpe Umax Group, optužen za krivično djelo organizovanog kriminala u vezi s krivičnim djelima porezne utaje i pranja novca.



Tereti ih se da su, zastupajući kompanije Special Security Vehicle Trading iz Dubaija i Munster LTD sa Sejšela, utajili porez u iznosu većem od četiri miliona maraka.



Na osnovu fiktivnih ugovora s pomenutim firmama, novac je uplaćivan na njihove devizne račune u više banaka. Koristili su ga u privatne svrhe i to za kupovinu više nekretnina, preduzeća (UMAX GROUP benzinska pumpa, firma Emiran i Univerzitetski hotel Emiran i dr.), automobila...



Počinjenjem ovih krivičnih djela tereti ih se i da su oprali novac u iznosu većem od 20 miliona maraka.