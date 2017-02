Jusko: Želimo preventivno djelovati na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda

Izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH želimo preventivno djelovati na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica te odgovornost učesnika u saobraćaju i krivične sankcije za kršenje Zakona podići na najviši nivo kazao je ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko.

Ismir Jusko (Foto: Klix.ba)

Izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH želimo preventivno djelovati na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica te odgovornost učesnika u saobraćaju i krivične sankcije za kršenje Zakona podići na najviši nivo kazao je ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko.

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) jučer je usvojio Izvještaj Zajedničke komisije oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH.



Izmjene i dopune ovog Zakona na snagu će stupiti osam dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH", a prethodno ga trebaju potpisati predsjedavajući oba doma Parlamenta BiH.



Ključne novine koje se nalaze u novom tekstu zakona vezane su za krivičnu politiku.



Novim zakonskim rješenjima propisuje se izdavanje novih "prenosivih" tablica koje bi služile za registraciju vozila koja se kreću do mjesta carinjenja, homologacije, servisiranja, prodajnog i izložbenog mjesta, mjesta atestiranja, mjesta skladištenja/čuvanja, mjesta nadogradnje te za vozila kojima se obavlja eksperimentalna vožnja.



Također, cijeneći funkciju izvedenih "dnevnih" svjetala na vozilima kao ekonomičnije alternative "kratkim" svjetlima, predložena izmjena u novom zakonu ogleda se u mogućnosti korištenja "dnevnih" umjesto "kratkih" svjetala.



Izmjenama i dopunama Zakona predviđeno je da sa 400 do 1.000 KM budu kažnjeni vozači koji na prednjem sjedištu voze dijete mlađe od 12 godina, vozači koji imaju 1,5 g alkohola u krvi, vozači koji voze 30 km na sat brže od dozvoljene brzine, osoba koja je učestvovala u saobraćajnoj nesreći i pobjegla s mjesta nesreće i vozač koji upravlja vozilom bez dozvole.



Kazne od 100 do 300 KM, prema izmjenama Zakona, bit će primijenjene na vozačima koji prilikom upravljanja vozilom koriste mobilni telefon ili drugi uređaj koji ometa upravljanje vozilom, vozačima koji za vrijeme vožnje ne vežu sigurnosni pojas te vozačima koji se vozilom na putu kreću brzinom koja je za 20 do 30 km na sat veća od dozvoljene.



Između ostalog, izmjene i dopune Zakona predviđaju i novčanu kaznu u iznosu od 50 KM kojom će biti kažnjeni vozači koji na putu kreću brzinom koja je za 10 do 20 km na sat veća od dozvoljene.



Po riječima ministra Juska, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH očekuje da će ove izmjene i dopune u velikoj mjeri doprinijeti podizanju opće saobraćajne kulture na mnogo viši nivo te da će pozitivno utjecati na smanjenje štetnih posljedica saobraćaja, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.