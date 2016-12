Jusko: Cilj nam je da u januaru 2018. ugasimo analogni signal u BiH

Ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko je govoreći o realiziranim aktivnostima u proteklom periodu, kazao da je, prije svega, usvojena Okvirna transportna strategija BiH bez koje u naredne dvije godine ne bi mogli aplicirati niti za jedan euro iz Evropske unije, kad je u pitanju transportna infrastruktura.

Ismir Jusko (Foto: Arhiv/Klix.ba)

"Potpisao sam odluku da 67 naših ljudi ide na edukaciju i nakon dvogodišnje edukacije moći ćemo u potpunosti da kontroliramo nebo iznad 10 hiljada metara", istakao je ministar Jusko.



Također, završena je prva faza digitalizacije, pušten je digitalni signal u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru. U pripremi je druga faza digitalizacije, odnosno raspisivanje međunarodnog tendera.



"Cilj nam je da u 2017. završimo kompletan proces digitalizacije i da u prvom mjesecu 2018. godine zauvijek ugasimo analogni signal u BiH", kazao je Jusko.



Kaže da je počela izgradnja mosta kod Svilaja na rijeci Savi, dodajući da je taj projekt čekao više od šest godina. Radovi su već u toku, "tako da je nešto što je bilo dugo na čekanju sada na terenu već u procesu izgradnje".



"Usvojen je Pravilnik o radnom vremenu, gdje nam je bilo izuzetno bitno da naši vozači, pogotovo vozači tereta i ljudi tačno znaju koje je radno vrijeme. Dešavalo se da imamo određene saobraćajne nesreće zbog toga što su vozači radili puno više od onoga što je predviđeno za njih", navodi ministar Jusko.



Naglašava da je spašeno 6,8 miliona eura predviđenih za izgradnju mosta na Savi kod Gradiške.



"Taj novac smo morali upotrijebiti do kraja ove godine. Evropska komisija i Evropska unija imali su razumijevanja prema nama. BiH je sa svoje strane uradila sve, čekamo da Hrvatska obezbijedi ta sredstva i onda ćemo krenuti u izgradnju mosta kod Gradiške", pojasnio je državni ministar komunikacija i prometa.



Također kaže da je dogovorena spojna tačka s Ministarstvom prometa Crne Gore, na pravcu Foča (GP Hum) - Plužine (GP Šćepan Polje) - Nikšić, gdje će se graditi novi most na Tari i spojiti ove dvije zemlje.



Ministar Jusko je istaknuo i da je usvojena strategija o DVB-T2 signalu za digitalizaciju.



"Idemo na napredni nivo. Mislim da ćemo biti prvi u regiji s tim signalom", naglasio je on.



Izdvojio je i to da su obavljeni razgovori s više od osam potencijalnih investitora koji žele da grade Koridor Vc u BiH.



"To smo sve predali kolegama u entitetima, jer ovo Ministarstvo ne može raspisati međunarodni tender", navodi Jusko.



Kaže da je u završnoj fazi zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja.



Napominje da je ovo samo mali dio onoga što je Ministarstvo uradilo u 2016. te da će dobar dio ovih stvari biti realiziran i nastavljen u 2017. godini.



Govoreći o Okvirnoj transportnoj strategiji BiH, Jusko podsjeća da je 2015. godine jasno rečeno predstavnicima Ministarstva i Vijeća ministara da u 2016. godini nećemo moći aplicirati niti za jedan projekt, niti ćemo dobiti euro od Evropske komisije i Evropske investicione banke ako ne budemo imali usvojenu Okvirnu transportnu strategiju.



"Ili bolje rečeno, naredne dvije godine od početka mog mandata mi bi, maltene, ovo ministarstvo u potpunosti osakatili, a samim tim i državu BiH za bilo koji projekt kad je u pitanju transportna infrastruktura", pojašnjava ministar Jusko i dodaje da je u roku od manje od dva mjeseca ovaj dokument završen.



Govoreći o benefitima koje već sada imamo, pomenuo je potpisivanje ugovora od 86 miliona eura za prvu fazu koja će biti izvedena na Koridoru 5C i modernizaciju Luke Brčko.



"Sada su prihvaćeni naši projekti i jasnu smo poruku dobili da je Brisel izuzetno zadovoljan napretkom koji smo napravili u proteklih šest mjeseci. Sad idemo prema tome da i drugih pet projekata također bude usvojeno", kaže ministar Jusko te ističe da je ovo samo prvi dio benefita koje smo dobili usvajanjem Strategije i da bez strategije ovo ne bi bilo moguće.



Kada je riječ o izgradnji mosta kod Bratunca, ministar navodi da Republika Srbija finansira kompletnu gradnju mosta, a BiH nešto više od 11 miliona KM za izgradnju graničnog prijelaza, dodajući da je i to završeno.



"Kad je u pitanju Koridor 5C, već su odvojena sredstva, Evropska investiciona banka je odobrila 80,6 miliona eura i oni će već biti usmjereni prema gradnji dijela koji je vezan kod mosta Svilaj i kod Gradiške. Drugih pet projekata vezani su za dvije dionice Zenica-sjever, Doboj - sjever, modernizacija luke Brčko i Počitelj - Buna", pojašnjava ministar.



Dodaje da je Brisel "izuzetno pozitivno ocijenio naše aktivnosti u proteklih pet mjeseci" i vjeruje da će veliki dio tih projekata biti i odobren.



"Također, moram istaknuti da je postojeći model finansiranja Koridora 5C iscrpljen, da definitivno moramo tražiti investitore. Ministarstvo je već obavilo razgovore s ozbiljnim investitorima. Ministarstvo nema nadležnost za raspisivanje međunarodnog tendera. To sam podijelio sa svojim kolegama u entitetima i u ovom momentu u potpunosti tu vrstu odgovornosti preuzimaju entitetska ministarstva. Oni trebaju raspisati međunarodni tender i ako mene pitate, jedini resurs koji mi nemamo je vrijeme, i oni to trebaju što prije uraditi", potcrtao je Jusko.



On je stava da maksimalno treba iskoristiti domaće firme koje će raditi na tim projektima, naglašavajući da imamo izuzetno kvalitetne kompanije.



Ministar Jusko se osvrnuo i na mogućnost izgradnje brze ceste Sarajevo-Beograd, kazavši kako vjeruje da je u interesu obje zemlje da se taj projekt što prije završi i da dobijemo modernu saobraćajnicu koja će povezivati BiH i Srbiju i njihove glavne gradove Sarajevo i Beograd.



Vlada Republike Turske je zainteresirana da finansijski podrži gradnju te brze ceste. Do sada nije diskutirano o rutama, a najvjerovatnije će spojna tačka biti kod Višegrada.



"Ja ću sada sa svojim kolegama i predstavnicima entiteta usaglasiti koja ruta je najpogodnija", kazao je ministar Jusko.



Govoreći o procesu digitalizacije, podsjetio je da je u prvom mjesecu svog mandata formirao poseban tim koji je dobio zadatak samo da se bavi procesom digitalizacije.



"Za mene lično, pored transportne infrastrukture, digitalizacija i provedba digitalizacije je nacionalni projekt", naglasio je on.



Kaže da su odmah sebo stavili zadatak da što prije završe prvu fazu, a to je puštanje testnog signala i on je pušten na području Sarajeva, Mostara i Banja Luke.



"Paralelno s tim, da bi krenuli u drugu fazu, morali smo izmjeniti Strategiju. Moj prijedlog je bio da ne idemo po starom DVB-T sistemu nego da idemo na moderni sistem DVB-T2, što će nam omogućiti da u narednih sedam do deset godina ne moramo naše građane informirati o tome da moraju promijeniti risivere, televizore. Izuzetno nam je bitno da mobilni operateri mogu odmah provesti 4G mrežu", pojasnio je ministar Jusko.



Dodao je da im je krajnji cilj da u 2017. završe postupak tendera, instaliraju kompletnu opremu i da u prvom mjesecu 2018. godine "zauvijek ugasimo analogni signal na području BiH".



Po njegovim riječima, benefiti koje dobivamo procesom digitalizacije su na desetine miliona koji će se vratiti u budžet države i koji će direktno biti usmjereni, prije svega, prema javnim servisima, za njihovu modernizaciju, s jedne strane, a s druge strane za izgradnju transportne infrastrukture.



Govoreći o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja u BiH, koji je nedavno podržan u državnom parlamentu, Jusko je kazao da je kaznena politika bila fokus u ovom zakonu.



"Ovaj zakon može biti u formi primarne prevencije, međutim, ako nemamo riješen sistem naplate kazni, ovaj zakon neće imati onaj efekt koji mi očekujemo od njega. Ako imate vozače koji imaju na desetine hiljada KM neplaćenih kazni, i to po starom zakonu gdje su kazne bile puno blaže, zamislite kakve su to ubice bile po putevima BiH. Kaznena politika imat će svoj uticaj ako riješimo naplatu", smatra ministar Jusko.



Ističe da „moramo uraditi sve da naše građane spasimo od potencijalnih ubica za volanom“.



Kaže da, bez obzira na ove izmjene i dopune, u narednom periodu trebaju praviti potpuno novi zakon.



"Vremena se mijenjaju. Želimo da budemo dio evropske porodice, moramo uskladiti naše zakonske norme i regulative s evropskim", naveo je resorni ministar.



Govoreći o Upitniku koji je nedavno dostavljen Bosni i Hercegovini, ministar Jusko je naveo da je Ministarstvo komunikacija i prometa dobilo oko 170 pitanja te da su to službe već preuzele i aktivno rade na tome.



"Čak smo i naš godišnji plan za 2017. godinu prilagodili tome", kazao je, dodajući da za sada nema problema.



Ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko, koji je na ovo poziciju imenovan polovinom 2016. godine, nedavno je dobio priznanja Nezavisnih novina za najboljeg ministra u Vijeću ministara BiH.



Kako kaže, ova nagrada nije samo nagrada ministra komunikacija i prometa, "ovo je nagrada cijelog jednog tima, jer bez timskog rada ovo sve ne bi bilo moguće izvesti".



"Na nama je sada velika odgovornost da potvrdimo da smo vrijedni ove nagrade. Apsolutno sam uvjeren da ćemo to uraditi u 2017. godini. Započeli smo dobrim tempom. Po prirodi sam optimista, u meni nikada nema pesimizma, i sada sam optimista da ćemo mi dosta toga zajedno uraditi", zaključio je ministar Jusko.